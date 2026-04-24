Американски военен е арестуван, след като печели 400 хил. от залог, свързан с Мадуро

Това е случай на търговия с вътрешна информация, която е незаконна съгласно федералното законодателство

Войник от американските специални части, участвал в операцията по залавянето на Николас Мадуро, е бил арестуван, след като се твърди, че е залагал на отстраняването на бившия лидер на Венецуела още преди информацията да стане публична. Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) повдигна обвинения срещу Ганън Кен Ван Дайк, тъй като той е извършвал сделки в крипто платформата Polymarket, използвайки класифицирана информация, предава ВВС.

От ведомството подчертаха, че става дума за класически случай на търговия с вътрешна информация, която е незаконна съгласно федералното законодателство. Ван Дайк, действащ военнослужещ в армията на САЩ, базиран във Форт Браг, Северна Каролина, е реализирал печалба от над 409 000 долара чрез тези залози.

Американските сили задържаха Мадуро и съпругата му Силия Флорес при нощна операция в Каракас на 3 януари, след което бяха транспортирани в Ню Йорк, където са изправени пред обвинения, свързани с оръжие и наркотици, които те отричат. Според прокуратурата Ван Дайк е залагал за времето и изхода на операцията, наречена „Абсолютна решителност“, с цел да извлече финансова изгода.

Разследването сочи, че около 26 декември 2025 г. той е създал акаунт в Polymarket и е започнал да търгува на пазари, свързани с Мадуро и Венецуела, като е направил залози за над 33 000 долара, докато е разполагал с непублична класифицирана информация. От своя страна платформата заяви, че е сигнализирала Министерството на правосъдието веднага щом е установила подобна активност, и е съдействала на разследването.

Ван Дайк е обвинен в редица престъпления, включително незаконно използване на правителствена информация за лична изгода, кражба на чувствителни данни, стокова и банкова измама, както и участие в незаконни финансови транзакции. Представители на прокуратурата подчертаха, че военнослужещите са длъжни да пазят поверителната информация и нямат право да я използват за лична печалба.

Според властите той е подписал споразумения за неразкриване на информация и е имал достъп до класифицирани данни за операцията в периода от декември 2025 г. до началото на януари 2026 г. Комисията за търговия със стокови фючърси също е подала жалба срещу него. Президентът Доналд Тръмп заяви, че не е бил запознат със случая, но ще го разгледа, като изрази и по-общо недоволство от пазарите за прогнози, които според него превръщат света в нещо като „казино“.