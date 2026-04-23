OpenAI назначи първи регионален директор за Европа, Западна Азия и Африка

bTV Бизнес екип

Назначението е част от усилията на OpenAI да разшири дейността си на международните пазари

Компанията OpenAI назначи французина Еманюел Марил за първи регионален директор за Европа, Западна Азия и Африка, съобщава Bloomberg.

Марил идва от Airbnb, където е заемал сходна ръководна позиция. Той ще работи от офиса на OpenAI в Париж и ще бъде пряко подчинен на ръководителя, отговарящ за стратегическото развитие на компанията.

Назначението е част от усилията на OpenAI да разшири дейността си на международните пазари на фона на нарастващото търсене на нейните продукти, сред които ChatGPT и Codex.

Преди това Марил е ръководил операциите на Airbnb в Европа, Близкия изток и Африка, както и в Австралия и Нова Зеландия. В кариерата си има и опит в Meta, където е работил в ключови индустрии като финансовите услуги и автомобилния сектор за платформите Facebook и Instagram.

Разширяването на OpenAI в региона идва на фона на засилени дискусии в Европа относно зависимостта от американски технологии за изкуствен интелект. Част от политическите и бизнес лидерите настояват за развитие на местни решения, включително такива на компании като Mistral AI.

OpenAI вече си партнира с организации от банковия, фармацевтичния и медийния сектор в Европа, както и с правителствата на Германия, Гърция и Ирландия. Компанията планира и разширяване на екипа си в Лондон.

Засега не е ясно дали OpenAI ще изгражда нови центрове за данни в региона. По-рано този месец компанията спря свой инфраструктурен проект във Великобритания заради регулаторни изисквания и високи разходи за енергия. Междувременно Microsoft, основен партньор на OpenAI, нае център за данни в Норвегия.

Марил ще отговаря и за развитието на компанията в Западна Азия, включително за дейността в Обединените арабски емирства, където OpenAI работи с партньора си G42.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

