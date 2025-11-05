Най-голямото дарение за университет: Макензи Скот даде 80 млн. долара на Хауърд

Тя дарява общо 172 милиона долара за последната година на университети

Филантропката Макензи Скот продължава да подкрепя университети с нови значителни дарения. През последната седмица тя дари общо 172 милиона долара на три институции – 80 милиона долара за Университета Хауърд, 50 милиона за Държавния университет на Вирджиния и 42 милиона за Държавния университет Алкорн. Тези суми се прибавят към над 300 милиона долара, които Скот вече е предоставила на различни висши учебни заведения през последните седмици, предава Forbes.

Снимка: Getty Images / iStock

Университетът Хауърд получава 80 милиона долара, от които 63 милиона ще отидат за общи нужди на университета, а останалите 17 милиона ще подпомогнат разширяването на медицинското му училище – едно от четирите медицински училища в HBCU мрежата. Временният президент на Хауърд, Уейн Ай Фредерик, обяснява, че дарението ще се използва за обучение на повече медицински специалисти, подобряване на инфраструктурата и за смекчаване на последиците от спиранията на правителството.

Включително предишни дарения от 40 милиона през 2020 г. и 12 милиона през 2023 г., подкрепата на Скот за Хауърд вече надхвърля 132 милиона долара.

Снимка: Getty Images / iStock

Държавният университет на Вирджиния получава рекордното за него дарение от 50 милиона долара, което е второто голямо дарение от Скот за тази институция през последните пет години (след 30 милиона долара през 2020 г.). Президентът на университета, Макола М. Абдула, подчерта, че щедростта на Скот ще промени бъдещето на университета и ще помогне за разширяване на достъпа до образование с висок стандарт.

Държавният университет Алкорн, най-старият държавен HBCU, получава 42 милиона долара – най-голямото единично дарение в 154-годишната история на университета. Предишното дарение на Скот от 25 милиона долара през 2020 г. повишава общата ѝ подкрепа за Алкорн до 67 милиона долара. Президентът на университета, Трейси М. Кук, нарече момента „исторически“ и изрази благодарност за продължаващата подкрепа към студентите и мисията на Алкорн.

Общо, с трите нови дарения, Скот е предоставила над 300 милиона долара на шест HBCU, включително Morgan State, Alabama State и University of Maryland, Eastern Shore. Освен това тя дари 70 милиона долара на United Negro College Fund за укрепване на финансовата стабилност на 37 институции-членки. Макензи Скот, бившата съпруга на Джеф Безос с нетно състояние над 33 милиарда долара, се ангажира да дари поне половината от богатството си чрез „Клетвата за даряване“, като позволява на организациите пълен контрол върху използването на предоставените средства.

Философията ѝ акцентира върху даването на свобода на организациите с нестопанска цел да използват средствата според нуждите си. В публикацията си на уебсайта Yield Giving, Скот отбелязва, че независимо от големите дарения, всяка сума е „само малка част от изразите на грижа, които хората споделят по света всяка година“.

