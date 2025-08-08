Министър Гуцанов обяви промени в еднодневните трудови договори

Промените влизат в сила от тази седмица

От началото на годината до момента са сключени 135 000 т.нар. еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов, предава БНР.

Снимка: iStock

Заедно с представители на земеделски браншови организации той представи нови промени в тези договори, които влизат в сила тази седмица. Сред тях е отпадането на изискването личните данни и адресът на наетия работник да бъдат вписвани в бланките.

Министър Гуцанов заяви: "Най-после земеделските производители ще могат да дишат по-спокойно и да усетят реална подкрепа от страна на държавата. Смятам, че именно по този начин трябва да се работи — с прозрачност и подкрепа, а не чрез натиск и репресивни мерки."

Нихат Расим, представител на тютюнопроизводителите, коментира и други вече въведени промени, които увеличават гъвкавостта при използването на работна ръка:

"Много от хората, които досега се занимаваха с овощарство, тази година откриха спасение в тютюнопроизводството. Когато не могат да приберат реколтата от плодовете си, те се насочиха към отглеждането на тютюн. Друг позитивен момент за нас е, че преди при еднодневните договори се налагаше предварително да се посочва конкретно къде ще се бере – например домати на определена нива, а сега имаме възможност за по-голяма гъвкавост."

За цялата 2024 година броят на сключените еднодневни трудови договори достигна 230 000.

