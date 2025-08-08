1 USD
1.67983 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$116,846.0
Последвайте ни
1 USD
1.67983 BGN
Петрол
65.49 $/барел
Bitcoin
$116,846.0
БГ Бизнес Министър Гуцанов обяви промени в еднодневните трудови договори

Министър Гуцанов обяви промени в еднодневните трудови договори

bTV Бизнес екип

Промените влизат в сила от тази седмица

От началото на годината до момента са сключени 135 000 т.нар. еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов, предава БНР. 

Снимка: iStock

Заедно с представители на земеделски браншови организации той представи нови промени в тези договори, които влизат в сила тази седмица. Сред тях е отпадането на изискването личните данни и адресът на наетия работник да бъдат вписвани в бланките.

Министър Борислав Гуцанов: Минималната заплата през 2026 г. ще бъде около 1200 лв.

Министър Гуцанов заяви: "Най-после земеделските производители ще могат да дишат по-спокойно и да усетят реална подкрепа от страна на държавата. Смятам, че именно по този начин трябва да се работи — с прозрачност и подкрепа, а не чрез натиск и репресивни мерки."

Нихат Расим, представител на тютюнопроизводителите, коментира и други вече въведени промени, които увеличават гъвкавостта при използването на работна ръка: 

Трябва ли да подпишете отново трудовия си договор след приемането на еврото?

"Много от хората, които досега се занимаваха с овощарство, тази година откриха спасение в тютюнопроизводството. Когато не могат да приберат реколтата от плодовете си, те се насочиха към отглеждането на тютюн. Друг позитивен момент за нас е, че преди при еднодневните договори се налагаше предварително да се посочва конкретно къде ще се бере – например домати на определена нива, а сега имаме възможност за по-голяма гъвкавост."

За цялата 2024 година броят на сключените еднодневни трудови договори достигна 230 000.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата