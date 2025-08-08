Ценовата разлика между бензиновите и електрическите автомобили намалява

Кои производители на автомобили печелят най-много от тенденцията?

Ценовата разлика между електромобилите и моделите с вътрешно горене намалява с изненадващо темпо. По изчисления на автомобилния анализатор проф. Фердинанд Дуденхофер разликата при средните цени на 20-те най-търсени модела сега е под 3000 евро, след като преди година надхвърляше двойно този обем, предава Welt.

Снимка: Getty Images/iStock

Какво определя цените?

Намаляването се дължи на противоположни тенденции при двата типа задвижване. При традиционните автомобили производителите увеличават каталоговите цени и ограничават отстъпките, докато при електромобилите цените по списък спадат, а промоциите се разширяват. В резултат средното ниво на отстъпките при двата сегмента в момента се изравнява – около 17 %. Само през януари обаче електромобилите се продаваха с повече от три процентни пункта по-ниски отстъпки от тези на бензиновите и дизеловите автомобили.

Ограниченият ценови разрив вероятно е сред двигателите на ръста в регистрациите на електромобили през последните месеци и може да запази своя ефект и занапред. Данните на Федералната служба за автомобилен транспорт (KBA) за периода януари–юли очертават отчетливо покачване на пазарния дял на електромобилите.

Кои производители печелят от тенденцията?

Volkswagen оглавява класацията с 61 600 нови регистрации и дял от близо 21 %. В комбинация с марките от групата – Škoda, Audi и Seat – компанията заема позиции 1, 3, 4 и 5. Ако се прибави и Porsche, групата достига почти 46 % дял или приблизително 136 000 електромобила.

Снимка: Volkswagen

На второ място се нарежда BMW: основната марка регистрира над 28 000 електромобила, а заедно с Mini общият брой достига 35 500 и пазарен дял от 12 %. Следват Mercedes (17 400), Hyundai (15 700) и Opel (над 10 000). Tesla се смъква до девето място с точно 10 000 регистрации за периода, а през юли заема едва 14-а позиция.

При електромобилите Volkswagen и BMW се представят по-добре спрямо цялостното си присъствие на германския пазар, докато Mercedes и Opel не успяват да повторят общия си дял.

Какво е влиянието на европейските регулации?

Още от 1 януари в ЕС действат по-строги изисквания за флотните емисии CO₂. За да покрият новите цели, мнозина производители ускоряват продажбите на електромобили – фактор, който вероятно допринася както за по-агресивната ценова политика, така и за растящия дял на електрическите регистрации.

