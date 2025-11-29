Норвегия предприема един от най-амбициозните строителни проекти в своята история. Скандинавската страна строи Рогфаст, който е на път да се превърне в най-дългия и най-дълбок подводен пътен тунел на планетата. Тунелът ще се простира на близо 27 км с най-ниска точка на 391 метра под морското равнище, докато преминава под Бокнафиорда, за да свърже Рандаберг и Бокн. Новата връзка ще елиминира нуждата от фериботи и значително ще подобри пътуването между норвежките острови и континентална Европа, пише N1.
Най-дългият тунел се строи под морето, разработва се 24 часа в денонощието
Това е и най-дълбокият тунел
Рекордният проект Rogfast има за цел да свърже острова и континенталната част на Норвегия на близо 400 метра под морското равнище, а строителните екипи ще работят непрекъснато до планираното откриване през 2031 г.
Част от мащабен план за крайбрежна магистрала
Рогфаст е ключова част от бъдещата магистрала E39, стратегически маршрут с дължина 1100 км, предназначен да свърже Южна и Северна Норвегия без прекъсвания на морския транспорт. В рамките на по-широкия план Рогфаст се счита за най-технически взискателния участък. Проектът ще намали сегашното време за пътуване до само 35 минути благодарение на две тунелни тръби в едната посока.
Разходи, закъснения и непрекъснат график на строителството
Очаква се проектът да струва над 20,6 милиарда норвежки крони или приблизително 1,7 милиарда евро. Въпреки че строителството беше спряно през 2019 г. поради превишаване на бюджета, работата беше възобновена през 2021 г. и продължи без прекъсване. Екипите все още работят денонощно с цел тунелът да бъде отворен за движение през 2031 г. Пълното обслужване може да бъде удължено до 2033 г.
Копаене през твърда скала
Както се очакваше, инженерните предизвикателства са огромни. Изкопните работи се извършват през твърд гнайс и гранит, заедно с напукани зони и по-меки материали, които изискват постоянно подсилване, за да се предотвратят течове и срутвания. Екипите използват пробивно-взривни методи. Стотици роботизирани сондажни платформи се зареждат с експлозиви всеки ден. След всяко взривяване вентилационните системи прочистват газовете, преди отпадъците да бъдат отстранени и цикълът да започне отново.
Огромно подземно кръстовище
Проектът включва и масивен подземен тунел с дълбочина 240 метра, който ще се свързва с остров Квицой. Инженерите добавят сложна мрежа от кръстосани проходи, разположени на всеки 240 метра, заедно с вентилационни системи, предназначени за управление на качеството на въздуха и дима на екстремни дълбочини. До приключване на работата се очаква екипите да са отстранили приблизително 1260 милиона кубически метра скала. Голяма част от нея се използва повторно за други строителни проекти и рекултивация на крайбрежни земи.
Високотехнологично строителство в реално време
Един от най-иновативните аспекти на Rogfast е неговата система за дигитално управление. Платформата Tunneling Intelligence, разработена от Epiroc, използва 3D проследяване, за да проследява позициите на машините, да прогнозира рисковете за безопасността и да актуализира плановете за изкопни работи в реално време. Платформата също така централизира предупреждения, протоколи за аварийни ситуации и оперативни данни, утвърждавайки Rogfast като световен лидер в управлението на дигиталната инфраструктура.
