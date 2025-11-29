Най-дългият тунел се строи под морето, разработва се 24 часа в денонощието

Норвегия предприема един от най-амбициозните строителни проекти в своята история. Скандинавската страна строи Рогфаст, който е на път да се превърне в най-дългия и най-дълбок подводен пътен тунел на планетата. Тунелът ще се простира на близо 27 км с най-ниска точка на 391 метра под морското равнище, докато преминава под Бокнафиорда, за да свърже Рандаберг и Бокн. Новата връзка ще елиминира нуждата от фериботи и значително ще подобри пътуването между норвежките острови и континентална Европа, пише N1.