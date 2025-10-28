1 USD
Свят Най-богатият човек в света стартира конкурент на Wikipedia

Най-богатият човек в света стартира конкурент на Wikipedia

bTV Бизнес екип

Енциклопедията задвижвана от изкуствен интелект

Милиардерът Илон Мъск стартира онлайн енциклопедия, наречена Grokipedia, за която той твърди, че е задвижвана от изкуствен интелект и е проектирана да бъде по-близо до неговите консервативни политически възгледи, отколкото водещата алтернатива – Wikipedia, съобщиха DPA, AFP и NBC.

Мъск обяви миналия месец, че работи върху конкурент на Wikipedia след предложение от технологичния инвеститор Дейвид Сакс, негов приятел. Милиардерът описа проекта в политически термини, атакувайки Wikipedia като „лява по убеждения“ и критикувайки я за цитирането на новинарски издания като The New York Times и NPR като източници в много от статиите си.

Мъск посочи чрез платформата Х, че генерирана от изкуствен интелект енциклопедия би била „супер важна за цивилизацията“ и необходима стъпка към „разбирането на Вселената“, предаде БТА. Подходът при Grokipedia се различава от този на Wikipedia поне в едно основно отношение: няма ясно посочени автори. Докато доброволци пишат и редактират Wikipedia, често анонимно, Grokipedia твърди, че статиите й са „проверени за факти“ от Grok - чатбота с изкуствен интелект от стартъпа на Мъск xAI. Чатботът обаче предизвика спорове през последните месеци заради антисемитски забележки, които xAI отдаде на грешка в програмирането, припомнят от DPA.

Мъск обаче заяви, че иска Grok да спре да използва страници от Wikipedia като източници до края на годината. Има някои разлики в съдържанието между Grokipedia и Wikipedia. Например, в публикацията на Grokipedia за президента на САЩ Доналд Тръмп не се споменава това, че президентът прие луксозна яхта от Катар, нито за промотирането на криптовалута. В статията в Grokipedia за Мъск не се споменава жестът му с ръка на митинг през януари, който много историци и политици възприемат като нацистки поздрав, докато в публикацията на Wikipedia за него има няколко параграфа по темата, отбелязва NBC.

