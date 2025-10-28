421 полицаи на 100 000 души: България харчи най-много за полиция в ЕС

На фона на демографския спад бройката на полицейските служители продължава да нараства
България отделя едни от най-високите разходи за вътрешен ред и сигурност в целия Европейски съюз – 2,6% от БВП при средно 1,7% за ЕС и еврозоната, показват данните на Евростат (2023 г.), цитирани от Фискалния съвет.
Само разходите за „Вътрешен ред и сигурност“ в бюджета за 2024 г. възлизат на 2,76% от БВП, докато за отбрана те са 1,6% от БВП. Най-големият дял от средствата отива за секторите „Полиция“ и „Правосъдие“, където България държи рекорди в рамките на ЕС.
Разходите за правосъдие у нас достигат 0,7% от БВП (при средно 0,3% за ЕС), а за полиция – 1,3% от БВП, срещу 0,9% в европейските държави.
Повече полицаи, по-малко население
На фона на демографския спад бройката на полицейските служители продължава да нараства.
По данни на Националния статистически институт, през 2022 г. в България е имало 421 полицаи на 100 000 души население, докато през 2015 г. те са били 312 – увеличение с 28% за седем години.
Фискалният съвет отбелязва, че през 2015 г. България се е намирала точно около средното ниво за ЕС – 313 полицаи на 100 000 души, и че увеличението оттогава не е съпроводено с по-висока ефективност или с нарастване на доверието на гражданите към системата.
„На фона на високите разходи доверието на гражданите в системата намалява все повече“, отбелязва Фискалният съвет.
Несъответствие между численост и престъпност
Анализът на Съвета показва драстично несъответствие между броя на служителите и натовареността по области.
Данните, изготвени от ИПИ по информация на МВР и НСИ, показват, че в редица региони (като Смолян, Кърджали, Варна и Пловдив) броят на полицаите значително надхвърля броя на регистрираните престъпления.
Фискалният съвет препоръчва оптимизация на числения състав по области, така че разпределението на ресурсите да отразява реалната престъпност и нуждите на населението.
Щатове и неефективност в МВР
Щатната численост на Министерството на вътрешните работи към 30 юни 2025 г. е 55 000 щата, от които 5 700 незаети.
Разпределението по звена показва:
- 27 000 щата в областните дирекции на МВР
- 8 700 в Пожарна безопасност
- 8 700 в Гранична полиция
Според Фискалния съвет тези данни са показателни за структурни неефективности, тъй като „драстичното несъответствие между числеността и натовареността поражда потребност от преструктуриране на системата“.
