421 полицаи на 100 000 души: България харчи най-много за полиция в ЕС

На фона на демографския спад бройката на полицейските служители продължава да нараства

България отделя едни от най-високите разходи за вътрешен ред и сигурност в целия Европейски съюз – 2,6% от БВП при средно 1,7% за ЕС и еврозоната, показват данните на Евростат (2023 г.), цитирани от Фискалния съвет.

Само разходите за „Вътрешен ред и сигурност“ в бюджета за 2024 г. възлизат на 2,76% от БВП, докато за отбрана те са 1,6% от БВП. Най-големият дял от средствата отива за секторите „Полиция“ и „Правосъдие“, където България държи рекорди в рамките на ЕС.

Разходите за правосъдие у нас достигат 0,7% от БВП (при средно 0,3% за ЕС), а за полиция – 1,3% от БВП, срещу 0,9% в европейските държави.

Снимка: Евростат

Повече полицаи, по-малко население

Снимка: iStock

На фона на демографския спад бройката на полицейските служители продължава да нараства.

По данни на Националния статистически институт, през 2022 г. в България е имало 421 полицаи на 100 000 души население, докато през 2015 г. те са били 312 – увеличение с 28% за седем години.

Фискалният съвет отбелязва, че през 2015 г. България се е намирала точно около средното ниво за ЕС – 313 полицаи на 100 000 души, и че увеличението оттогава не е съпроводено с по-висока ефективност или с нарастване на доверието на гражданите към системата.

„На фона на високите разходи доверието на гражданите в системата намалява все повече“, отбелязва Фискалният съвет.

Несъответствие между численост и престъпност

Снимка: ИПИ

Анализът на Съвета показва драстично несъответствие между броя на служителите и натовареността по области.

Данните, изготвени от ИПИ по информация на МВР и НСИ, показват, че в редица региони (като Смолян, Кърджали, Варна и Пловдив) броят на полицаите значително надхвърля броя на регистрираните престъпления.

Фискалният съвет препоръчва оптимизация на числения състав по области, така че разпределението на ресурсите да отразява реалната престъпност и нуждите на населението.

Щатове и неефективност в МВР

Щатната численост на Министерството на вътрешните работи към 30 юни 2025 г. е 55 000 щата, от които 5 700 незаети.

Разпределението по звена показва:

27 000 щата в областните дирекции на МВР

в областните дирекции на МВР 8 700 в Пожарна безопасност

в Пожарна безопасност 8 700 в Гранична полиция

Според Фискалния съвет тези данни са показателни за структурни неефективности, тъй като „драстичното несъответствие между числеността и натовареността поражда потребност от преструктуриране на системата“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN