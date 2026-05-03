Зеленчуците поевтиняват, плодовете поскъпват на борсите у нас

Как се движат цените?

Повечето зеленчуци продължават да поевтиняват и през тази седмица на стоковите борси в страната, докато при плодовете се наблюдава обратната тенденция – повишение на цените. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирано от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2% до 2,691 пункта спрямо 2,746 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса е 1,000 пункта от 2005 година.

Зеленчуци: отчетлив спад при краставици, лук и домати

Най-сериозно поевтиняване и тази седмица се отчита при краставиците – с 14,71% до 1,60 евро за килограм. Зрелият лук кромид поевтинява с 14,38% и се търгува по 0,50 евро за килограм. Цената на доматите пада с 11,56% до 2,25 евро за килограм.

Зелените чушки поевтиняват с 9,21% до 3,51 евро за килограм, а червените – с 6,88% до 3,44 евро за килограм. По-ниски са и цените на тиквичките – спад с 3,61% до 1,60 евро за килограм, както и на зелената салата – с 5,26% до 0,90 евро за килограм.

Без промяна остава цената на картофите, които се търгуват по 0,55 евро за килограм.

Повишение се наблюдава при морковите – с 12,54% до 0,70 евро за килограм, както и при зелето – с 2,64%, също до 0,70 евро за килограм.

Плодове: ръст при всички основни артикули

При плодовете всички основни продукти поскъпват. Ябълките са нагоре с 0,95% до 1,28 евро за килограм. Лимоните поскъпват с 2,53% до 2,11 евро за килограм.

Цената на портокалите се повишава с 2,85% до 1,37 евро за килограм, а на бананите – с 0,67% до 1,51 евро за килограм.

Млечни продукти, месо и яйца: леки корекции

При млечните продукти се наблюдават разнопосочни движения. Кравето сирене поевтинява с 0,63% до 6,01 евро за килограм, а кашкавал „Витоша“ – с 0,23% до 9,56 евро за килограм.

Киселото мляко (над 3% масленост) поевтинява с 1,45% и се предлага по 0,68 евро за кофичка от 400 грама. За разлика от него, прясното мляко поскъпва с 0,85% до 1,19 евро за литър.

Цената на кравето масло (125 г) пада с 5,83% до 1,39 евро за брой. Замразеното пилешко месо поевтинява минимално – с 0,21% до 3,73 евро за килограм. Яйцата, размер М, запазват цената си от миналата седмица – 0,23 евро за брой на едро.

Ориз, варива и основни продукти: поскъпване при ориз, захар и брашно

Цената на ориза се повишава с 3,43% до 1,75 евро за килограм, а лещата поскъпва с 1,63% до 2,12 евро за килограм. Зрелият фасул поевтинява с 0,57% до 2,11 евро за килограм.

Захарта поскъпва с 1,32% до 0,92 евро за килограм. Ръст се отчита и при олиото – с 0,45% до 1,80 евро за литър, както и при брашното тип 500 – с 5,82% до 0,80 евро за килограм.