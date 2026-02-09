Награден фонд за Super Bowl 60: колко печелят играчите?

Сумите се изплащат в допълнение към редовната заплата

Всички играчи на Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс, които излизат на терена в Супербоул LX, споделят една и съща мечта – да вдигнат трофея „Винс Ломбарди“ и да получат шампионския пръстен на NFL. Само един от двата отбора обаче ще си тръгне като шампион.

Въпреки това, дори загубата в най-важния мач в професионалния американски футбол не означава да се прибереш с празни ръце. Супербоул е не само спортен спектакъл, но и сериозно финансово събитие за участниците в него.

NFL осигурява значително финансово възнаграждение за всички играчи, които вземат участие в Супербоул, независимо от крайния резултат. Размерът на бонусите се определя от Колективното трудово споразумение между лигата и Асоциацията на играчите (NFLPA), както и от индивидуалния статус на всеки състезател през сезона, съобщава Marca.

Колко получават шампионите от Супербоул LX?

Всеки играч от отбора победител в Супербоул LX – в случая Сиатъл Сийхоукс – ще получи бонус от 171 000 щатски долара. Това е в съответствие със споразумението, подписано през 2020 г., и представлява увеличение от 7000 долара спрямо наградата за шампионите от предходния сезон.

Още по-интересното е, че договорената рамка предвижда ново увеличение – през следващия сезон победителите в Супербоул ще получават

Тези суми се изплащат в допълнение към редовната заплата, което превръща Супербоул в една от най-високоплатените единични срещи в целия спортен календар на САЩ.

Какво получават загубилите финалисти?

Финансовото възнаграждение не компенсира емоционалната тежест от загубата на финала, но подгласниците също получават сериозен бонус. Всеки играч от загубилия отбор – Ню Инглънд Пейтриътс – ще вземе по 96 000 долара за участието си в Супербоул LX.

И тук е предвидено увеличение: през следващия сезон играчите, загубили финала, ще получават по 103 000 долара.

Важно е да се отбележи, че бонусът за Супербоул не се разпределя автоматично и равномерно. Реалната сума зависи от няколко ключови фактора:

брой изиграни мачове през сезона,

статус в активния или неактивния състав,

дали играчът е ветеран или новобранец,

наличие на контузия и договорен статус.

В резултат на това някои състезатели получават 100% от бонуса, а други – само 50%.

Кой има право на пълния бонус?

Играчите получават пълния размер на наградата, ако:

са изиграли поне три мача от редовния сезон или плейофите и са част от активния или неактивния състав за Супербоул;

са участвали в осем или повече мача през сезона, независимо от статуса си за финала;

са ветерани, получили контузия по време на сезона, но остават под договор.

Кои получават само половината?

Само 50% от бонуса се изплаща, ако играчът:

е изиграл по-малко от три мача и е в активния или неактивния списък за Супербоул;

не е включен в състава за мача, но е участвал в между три и седем срещи през сезона;

е новобранец, получил контузия през сезона, но все още има валиден договор.

Супербоул LX е не просто кулминацията на сезона в NFL, а и събитие с огромно икономическо значение за играчите. Освен славата и възможността да вдигнат трофея „Винс Ломбарди“, всички участници получават финансова компенсация, която отразява мащаба и комерсиалната стойност на най-гледаното спортно събитие в САЩ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN