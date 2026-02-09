Механик разкри 5 автомобила, които не би препоръчал на семейството си

Сред тях са едни от най-продаваните автомобили в света

През дългогодишната си кариера бившият автомеханик Крис Пайл е работил с автомобили на всички водещи производители. Някои от тях се оказват трудни за ремонт дори в специализиран сервиз. Той посочва пет марки, които никога не би препоръчал на семейството си – сред тях са добре познатите Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini и Jaguar, отбелязва Go Banking Rates, цитира БГ НЕС.

„Харесва ми да работя с тези автомобили, но не бих ги препоръчал на никого“, казва Пайл. По думите му това не означава, че колите са некачествени, но често създават сериозни затруднения за собствениците си – нещо, което хората не очакват, когато инвестират в скъпо превозно средство. Механикът обяснява причините, поради които не би ги препоръчал на близките си.

Снимка: iStock

Първата причина са високите цени на частите и консумативите. При необходимост от ремонт собствениците често се сблъскват с изненадващо високи разходи, тъй като резервните части, течностите и филтрите за тези марки са значително по-скъпи. Това важи дори за стандартни елементи от рутинната поддръжка като маслени филтри и спирачни накладки.

Втората и третата причина са ограничените възможности за алтернативни части и трудният достъп до необходимите компоненти. За разлика от масовите марки, при които има качествени и по-достъпни заместители, при тези автомобили често се налага използването на скъпи оригинални части. Освен това сложната подредба под капака изисква демонтирането на няколко компонента, за да се достигне до конкретната повреда.

Като допълнителен проблем Пайл посочва ограниченията в професионалните ресурси. Дори опитни механици срещат затруднения, което налага сервизите да инвестират в специализирана диагностика и обучение за конкретните марки. Тези разходи неизбежно се отразяват върху крайната цена за клиента.

Накрая идват проблемите с диагностичните уреди и общата сложност на автомобилите. Стандартните компютърни инструменти често не са съвместими с луксозните модели, което принуждава механиците да използват скъпо специализирано оборудване или да насочват клиентите към официални дилъри.

