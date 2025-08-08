Над 50% от гърците няма да почиват през лятото - какви са причините?

38% от гърците планират лятната им отпуска да бъде по-кратка от 14 дни

През юни Институтът за проучване на потребителските стоки (IELKA) установи, че малко над половината от гърците (52%) не планират да пътуват за лятна почивка тази година. Сред онези, които все пак ще заминат, едва 7% ще отседнат в хотели, които се считат за прекалено скъпи. За сметка на това, 31% предпочитат да отсядат при близки или приятели, най-често в родните си села или в къщи край морето, предава БГ НЕС.

Снимка: iStock

Тази тенденция се потвърждава от личните истории на гърци като Данае Цуни – 30-годишна адвокатка от Атина, която казва, че тази година ще си позволи само кратка почивка от три-четири дни при приятели. Причината са високите цени на билетите за ферибот и общото увеличение на разходите. Подобно на нея, мнозина се отказват от по-дълга ваканция на остров и избират по-достъпни варианти.

Проучването показва още, че 38% от гърците планират лятната им отпуска да бъде по-кратка от 14 дни – по-малко в сравнение с предишни години. Повечето от тези почивки се случват през август, когато много бизнеси затварят. Крайбрежните райони на континенталната част са предпочитани от 60% от анкетираните, докато само 28% могат да си позволят почивка на островите.

Причината е в цената. Изчисления на вестник „Та Неа“ сочат, че едно четиричленно семейство би похарчило около 1500 евро за четиридневна ваканция на Цикладския остров Парос, включително транспорт, хотел и наем на автомобил. При минимална работна заплата от 880 евро бруто, такива суми са непосилни за голяма част от населението. Както казва Данае, почивката на островите се е превърнала в „лукс“.

Снимка: iStock

Председателят на Федерацията на туристическите агенции, Лисандрос Цилиадис, обяснява, че днес гърците работят цяла година, за да си позволят едва няколко дни ваканция. Докато преди се е пътувало за девет до петнадесет дни, сега масово се избират по-кратки, по-евтини пътувания. Данните от IELKA се потвърждават и от Евростат – 46% от гърците заявяват, че не могат да си позволят дори седмица почивка, което е почти двойно над средното за ЕС (27%). Само в Румъния този дял е по-висок.

Ниските доходи и високата инфлация са основните фактори зад тази тенденция. През юли инфлацията в Гърция достигна 3,7% на годишна база, спрямо средно 2% за еврозоната. Освен това, туристическият бум – с очаквани 40 милиона посетители до края на 2024 г. – допълнително покачи цените в популярните дестинации като Кикладите. В резултат все повече гърци избират достъпни алтернативи – по-близо до дома, с по-малко разходи и за по-кратко време.

