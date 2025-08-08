Гръцки търговци искат строг контрол върху вноса от България

Голяма част от внесените стоки са със съмнително качество и липсваща документация

Гръцки търговци сигнализират, че от България се внасят стоки без необходимите документи и без платени данъци, и настояват за по-строг контрол на границите, предава БНР.

Снимка: Getty Images / iStock

Търговско-промишлената камара на Солун настоява да се правят проверки и да се взимат проби от стоките, които преминават през българската граница. Според официално писмо, изпратено до Агенцията за публични приходи, голяма част от тези стоки са със съмнително качество и липсваща документация.

В писмото се отбелязва, че гръцки бизнесмени се оплакват от липса на контрол върху стоките след присъединяването на България към Шенгенското пространство.

Има настояване митническите служби на Гърция, заедно с органите, отговарящи за акцизите и митата, да въведат контрол чрез вземане на проби и проверки на сухопътната граница с България, както и инспекции на всички товарни камиони, превозващи стоки. Очаква се гръцките власти да предприемат масови проверки на товарните превози, не на самата граница, а вътре в гръцка територия.

