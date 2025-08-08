1 USD
БГ Бизнес Гръцки търговци искат строг контрол върху вноса от България

Гръцки търговци искат строг контрол върху вноса от България

bTV Бизнес екип

Голяма част от внесените стоки са със съмнително качество и липсваща документация

Гръцки търговци сигнализират, че от България се внасят стоки без необходимите документи и без платени данъци, и настояват за по-строг контрол на границите, предава БНР. 

Снимка: Getty Images / iStock

Търговско-промишлената камара на Солун настоява да се правят проверки и да се взимат проби от стоките, които преминават през българската граница. Според официално писмо, изпратено до Агенцията за публични приходи, голяма част от тези стоки са със съмнително качество и липсваща документация.

В писмото се отбелязва, че гръцки бизнесмени се оплакват от липса на контрол върху стоките след присъединяването на България към Шенгенското пространство.

Магазините в Гърция пуснаха драстични намаления

Има настояване митническите служби на Гърция, заедно с органите, отговарящи за акцизите и митата, да въведат контрол чрез вземане на проби и проверки на сухопътната граница с България, както и инспекции на всички товарни камиони, превозващи стоки. Очаква се гръцките власти да предприемат масови проверки на товарните превози, не на самата граница, а вътре в гръцка територия.

