В България се строят най-много двустайни жилища

Коя е областта с най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация?

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирано от БГНЕС, броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2025 г. е 1 256, а новопостроените жилища в тях са 6 001.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2025 г. със стоманобетонна конструкция са 76.3%, с тухлена - 19.3%, с друга - 3.5%, а с панелна - 0.9%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78.2%), следвани от жилищните кооперации (15.5%).

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 203 сгради с 2 811 жилища, Пловдив - 153 сгради с 300 жилища, и Бургас - 125 сгради с 651 жилища в тях.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42.8%), следват тези с три стаи (30.8%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.1%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2025 г. е 538.6 хил. кв. м, а жилищната площ - 379.6 хил. кв. метра. Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 63.3 кв. метра.

Най-голяма средна жилищна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите София - 121.9 кв. м, и Монтана - 121.0 кв. м, а най-малка - в областите Разград - 47.8 кв. м, и Търговище - 52.1 кв. метра.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN