Свят Кои са летищата с най-много международни връзки?

Кои са летищата с най-много международни връзки?

bTV Бизнес екип

Капацитетът на световните летища е нараснал с една трета за последните десет години

Международните летища и въздушният транспорт минаха през натоварена седмица. Кибератаки засегнаха аерогари в Брюксел и Берлин, предизвиквайки сериозни смущения през уикенда и в началото на седмицата. Паралелно с това, множество случаи на необясними дронове доведоха до временното затваряне на летища в Дания и Норвегия. В този контекст новият доклад Megahubs 2025 на платформата за пътнически данни OAG разкрива, че капацитетът на световните летища е нараснал с една трета за последните десет години, надхвърляйки шест милиарда места годишно.

Снимка: iStock

Докладът класира най-свързаните летища по света за 2025 г. Лондонското летище Хийтроу за трета поредна година оглавява класацията като най-големият мегахъб. Истанбул бележи сериозен скок от осма до втора позиция, а летището Схипхол в Амстердам се изкачва на трето място.

Франкфурт също отбелязва напредък, преминавайки от десето на четвърто място, изпреварвайки Куала Лумпур, който е миналогодишният втори. Сеул Инчон пада на шеста позиция, а Токио Ханеда отбелязва най-голям спад с шест места надолу до девето място, пише CNN. 

Какви права имате, ако сте засегнати от кибератака на летището?

Американските летища демонстрират възход. Чикаго О’Хеър се изкачва до седма позиция, след като добавя 15 нови дестинации. Атланта Хартсфийлд-Джаксън се връща в топ 10, като скача от 11-то на 8-мо място. В рамките на Тексас, Далас Форт-Уърт се придвижва от 18-то на 13-то място, а международното летище Джордж Буш“ в Хюстън скача 11 позиции от 29-то на 18-то.

