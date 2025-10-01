Кои са летищата с най-много международни връзки?

Капацитетът на световните летища е нараснал с една трета за последните десет години

Международните летища и въздушният транспорт минаха през натоварена седмица. Кибератаки засегнаха аерогари в Брюксел и Берлин, предизвиквайки сериозни смущения през уикенда и в началото на седмицата. Паралелно с това, множество случаи на необясними дронове доведоха до временното затваряне на летища в Дания и Норвегия. В този контекст новият доклад Megahubs 2025 на платформата за пътнически данни OAG разкрива, че капацитетът на световните летища е нараснал с една трета за последните десет години, надхвърляйки шест милиарда места годишно.

Снимка: iStock

Докладът класира най-свързаните летища по света за 2025 г. Лондонското летище Хийтроу за трета поредна година оглавява класацията като най-големият мегахъб. Истанбул бележи сериозен скок – от осма до втора позиция, а летището Схипхол в Амстердам се изкачва на трето място.

Франкфурт също отбелязва напредък, преминавайки от десето на четвърто място, изпреварвайки Куала Лумпур, който е миналогодишният втори. Сеул Инчон пада на шеста позиция, а Токио Ханеда отбелязва най-голям спад – с шест места надолу до девето място, пише CNN.

Американските летища демонстрират възход. Чикаго О’Хеър се изкачва до седма позиция, след като добавя 15 нови дестинации. Атланта Хартсфийлд-Джаксън се връща в топ 10, като скача от 11-то на 8-мо място. В рамките на Тексас, Далас Форт-Уърт се придвижва от 18-то на 13-то място, а международното летище „Джордж Буш“ в Хюстън скача 11 позиции – от 29-то на 18-то.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN