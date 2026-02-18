На тези улици са най-скъпите апартаменти в света

Това са най-скъпите улици

Независимо дали търсите най-елитната или най-скъпата улица по отношение на квадратура, пътешествието ще ви отведе до няколко известни европейски метрополиса. Лондонската улица „Ню Бонд“ в момента е най-скъпата търговска улица в Европа и света, като годишните наеми започват от 2231 долара на квадратен метър. На ексклузивната жилищна улица в Мадрид, „Салустиано Олозага“ в Реколетос (район Саламанка), ще платите средно 12 000 евро на квадратен метър, докато на парижката улица „Гинемер“ ще платите цели 23 008 евро на квадратен метър.

Това е средната цена на квадратен метър на улицата, известна още като перлата на шести район. Описва се като оазис на мира, като само сградите от западната страна са проектирани за апартаменти, така че жителите да имат безпрепятствена гледка към зеленината.

Най-скъпата улица в света

Тези, които търсят лукс и престиж, ще ги намерят в лондонските градини Кенсингтън Палас. Според проучване на Jefferies London, водеща лондонска агенция за недвижими имоти, тази улица е класирана на трето място в света по цени на имоти на квадратен метър. Средната цена на квадратен метър тук е 43 197 паунда, докато средната цена за Лондон е 16 700 паунда.

В световен мащаб, според анализа на базираната в Лондон компания, кварталът Ларвото в Монако е най-престижният по средна цена на квадратен метър. В този квартал квадратният метър достига зашеметяващите 82 724 паунда, на второ място е The Peak, Хонконг - 55 347 паунда, Kensington Palace Gardens, Лондон е трети с 43 197 паунда, докато Star Island, в Маями Бийч, е четвърти с цена от 34 324 паунда.

На пето място е Nassim Road, Сингапур, 23 870 паунда, на шесто Hudson Yards, в Манхатън 21 601 паунда, докато Paddington в Сидни се нарежда на седмо място със средна цена на квадратен метър от 13 782 паунда, следван от 6-ти район, Париж, 11 252 паунда, Beverly Hills в Лос Анджелис 9 546 паунда, докато Emirates Hills, Дубай е десети в списъка с 6 629 паунда на квадратен метър.

Без значение каква цена определите за апартамент, в Босна и Херцеговина има купувачи, минималната работна заплата ще увеличи покупната цена и цената на недвижимите имоти - Емир Рехич, агент по недвижими имоти за Forbes Босна и Херцеговина

В Рим, чиято улица „Панисперна“ в квартал „Монти“ е класирана от списание „Time Out“ като една от деветте най-готини улици в Европа, средните стойности на имотите са около 7100 евро на квадратен метър, като някои имоти достигат до 9600 евро на квадратен метър. Според ANSA интересът в Берлин нараства към „Майбахуфер“, разположен по протежение на Ландверканала, разрастващ се микроквартал, който е с голямо търсене сред млади професионалисти и творци. Тук цените са около 6600 евро на квадратен метър за апартаменти в добро състояние, като се покачват до над 8000 евро за нови жилища. В Порто, от друга страна, апартаментите, разположени на централната и много търсена улица „Руа до Бонжардим“, струват около 5000 евро на квадратен метър, докато цените на луксозните имоти могат да надхвърлят 7800 евро.

Плаж дю Ларвото, най-известният и елитен плаж в Монако, символ на престиж, със скъпи недвижими имоти и ексклузивен начин на живот, Снимка: Даниел Шьонен / imageBROKER / Profimedia

В Брюксел, в един от най-оживените райони на града, средната цена на квадратен метър на улица „Рю дьо Фландр“ е около 4000 евро. Интересното е, че например на Нортдаун Роуд в английския град Маргейт, която Time Out класира като деветата най-готина улица в Европа, могат да се намерят недвижими имоти на много по-достъпни цени. На улица, която не е известна предимно с луксозните си недвижими имоти, а с интересния си имидж, цените на квадратен метър варират между 1500 и 2000 евро за апартаменти, докато най-красивите самостоятелни къщи се движат около 500 000 евро. Една от основните причини, поради които е популярна, е фактът, че е намерила своето място в интересни винтидж магазини, малки галерии, творчески студиа и работни пространства, специализирани кафенета, ресторанти и винени барове.

Къде е регионът по отношение на цените?

Що се отнася до нашия регион, според няколко източника, Дубровник е най-скъпият пазар на недвижими имоти в Хърватия. Според данни на investropa.com, през първата половина на 2026 г. цените на недвижимите имоти в Стария град на Дубровник и в Плоче варират от 6000 до 9000 евро.

Въпреки че Белград на водата е, според много източници, най-скъпата дестинация за закупуване на недвижими имоти, улица Дриничка в Белград чупи рекорда с 12 900 евро на квадратен метър.

Сред първокласните локации в Черна гора се открояват трите най-скъпи района в Тиват: Порто Монтенегро, крайбрежната ивица Доня Ластва и частта от Селяново, която се намира до Порто. Според investropa.com, в тези райони ще платите от около 3200 евро на квадратен метър в Селяново до над 14 000 евро на квадратен метър за най-добрите жилища на брега в селището Порто Монтенегро.

Статистиката в Босна и Херцеговина не публикува официално най-скъпа улица, но най-високите цени на квадратен метър са в стария градски център на Сараево, където квадратен метър може да достигне средна цена до 8 000 км.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN