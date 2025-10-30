Мултинационална фирма иска да купи международните активи на "Лукойл"

Ето коя е тя

Според съобщение на сайта на "Лукойл", компанията е получила предложение от мултинационалната фирма "Гънвор" за изкупуване на международните ѝ активи.

На сайта на руската компания се посочва, че "ключовите условия на сделката са предварително договорени" от двете страни.

Компанията "Гънвор" е регистрирана в Кипър, със седалище в Женева, показва информация на официалната страница, пише БНР.

Новината за намерението на „Лукойл“ да продаде международните си активи идва дни след като САЩ и Великобритания санкционираха компанията и дъщерните ѝ дружества. Вашингтон и Лондон мотивираха санкциите с продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN