Мултинационална фирма иска да купи международните активи на "Лукойл"

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ryanair с нова важна промяна за пътниците
Ето каква е тя
Ето коя е тя
Според съобщение на сайта на "Лукойл", компанията е получила предложение от мултинационалната фирма "Гънвор" за изкупуване на международните ѝ активи.
На сайта на руската компания се посочва, че "ключовите условия на сделката са предварително договорени" от двете страни.
Компанията "Гънвор" е регистрирана в Кипър, със седалище в Женева, показва информация на официалната страница, пише БНР.
Новината за намерението на „Лукойл“ да продаде международните си активи идва дни след като САЩ и Великобритания санкционираха компанията и дъщерните ѝ дружества. Вашингтон и Лондон мотивираха санкциите с продължаващата военна агресия на Русия срещу Украйна.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Ето каква е тя
Как да се предпазим от онлайн измами?
Евросистемата ще струва на ЕЦБ 1,3 млрд. евро