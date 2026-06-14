Мондиал 2026 с рекорден награден фонд: Колко ще получи световният шампион?

Рекордните 48 отбора играят за световната титла през 2026 г.

Да спечелиш Световното първенство означава да запишеш името си в историята на футбола. През 2026 г. обаче триумфът на най-големия футболен форум ще носи не само престиж и спортна слава, но и рекордна финансова награда.

Мондиалът в САЩ, Канада и Мексико ще се проведе с най-големия награден фонд в историята на турнира. Всички 48 национални отбора ще получат парични премии според представянето си, а шампионът ще прибере 50 млн. долара. Общият награден фонд ще достигне 727 млн. долара - с 50% повече в сравнение със Световното първенство в Катар през 2022 г., пише NBC New York.

Колко ще получи всеки отбор?

Според обявените параметри победителят в турнира ще получи 50 млн. долара. Това е с 8 млн. долара повече от сумата, която Аржентина спечели след триумфа си на Мондиал 2022.

Освен шампиона, финансови премии ще получат всички участници в турнира, включително отборите, които не успеят да преминат груповата фаза. Разпределението на наградния фонд според крайното класиране ще бъде следното:

Световен шампион - 50 млн. долара

Вицешампион - 33 млн. долара

Трето място - 29 млн. долара

Четвърто място - 27 млн. долара

От 5-о до 8-о място - 19 млн. долара

От 9-о до 16-о място - 15 млн. долара

От 17-о до 32-о място - 11 млн. долара

От 33-о до 48-о място - 9 млн. долара

Организаторите са предвидили и допълнителни средства за подготовка на участниците. Всяка национална федерация, чийто отбор се е класирал за финалите на Световното първенство, е получила по 1,5 млн. долара за организационни и подготвителни разходи.

Мондиал 2026 ще бъде исторически и по друга причина. За първи път в историята на турнира във финалната фаза ще участват 48 отбора вместо досегашните 32. Разширеният формат ще увеличи броя на мачовете и ще превърне първенството в най-мащабното, провеждано досега.

Как започна Мондиал 2026?

Световното първенство по футбол през 2026 г. вече е в ход и ще продължи до 19 юли. Домакини на най-престижния футболен турнир са САЩ, Канада и Мексико.

Шампионатът започна на 11 юни с победа на Мексико с 2:0 над Южна Африка на стадион „Ацтека“ в Мексико Сити пред повече от 80 000 зрители. В другия двубой от първия ден Южна Корея направи обрат срещу Чехия и спечели с 2:1.

САЩ стартираха участието си с убедителна победа с 4:1 над Парагвай, докато Канада не успя да се възползва от домакинското си предимство и завърши 1:1 с Босна и Херцеговина.

В група B Швейцария и Катар също не излъчиха победител след равенство 1:1. След първите срещи в групата и четирите отбора – Канада, Босна и Херцеговина, Швейцария и Катар – са с по една точка.

Един от фаворитите за световната титла – Бразилия, започна участието си с равенство 1:1 срещу Мароко. Срещата беше дебют на световно първенство за новия селекционер на „Селесао“ Карло Анчелоти, както и за нападателя Игор Тиаго, познат на българските фенове от престоя си в Лудогорец.

Сред по-интересните резултати от началото на турнира беше и победата на Австралия с 2:0 над Турция. Първото попадение в срещата бе дело на младия нападател Нестори Иранкунда, който продължава да затвърждава репутацията си на един от най-обещаващите таланти в световния футбол.

Следващите двубои от програмата на Мондиал 2026 са тази вечер. От 20:00 ч. Германия се изправя срещу Кюрасао в среща от група Е, а от 23:00 ч. Нидерландия ще премери сили с Япония в мач от група F. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

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