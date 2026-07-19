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Свят Франция ще получи 27 млн. долара от Мондиал 2026, а Мбапе най-вероятно отново няма да задържи своя дял

Франция ще получи 27 млн. долара от Мондиал 2026, а Мбапе най-вероятно отново няма да задържи своя дял

Свят

bTV Бизнес екип

''Петлите'' останаха на четвъртото място след драматична загуба с 4:6 от Англия в мача за третото място

Франция приключи участието си на Световното първенство по футбол без медал, след като отстъпи с 4:6 на Англия в зрелищния мач за третото място. Въпреки разочарованието за "петлите", капитанът Килиан Мбапе за пореден път беше една от най-ярките фигури на терена, отбелязвайки два гола и затвърждавайки мястото си сред най-резултатните играчи в историята на световните турнири.

Снимка: Reuters

27-годишният нападател завърши Мондиал 2026 с 10 попадения. Така той вече има общо 22 гола на световни първенства - с един повече от Лионел Меси. Мбапе стана и едва четвъртият футболист в историята, достигнал двуцифрен брой попадения в рамките на едно световно първенство.

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Въпреки четвъртото място Франция няма да си тръгне с празни ръце. Според наградния фонд на ФИФА, федерацията ще получи 27 милиона долара за представянето си на турнира, като част от сумата ще бъде разпределена между футболистите и треньорския щаб под формата на премии.

Мбапе обаче отново най-вероятно няма да се възползва от своя бонус, пише Fortune.

Снимка: Reuters

Нападателят на "Реал Мадрид" от години следва принципа да не печели от участията си с националния отбор. Още след триумфа на Франция на Мондиал 2018 той дари цялата си премия, оценявана на около 500 000 долара, а впоследствие продължи да предоставя всички бонуси, получени с отбора на "петлите", за благотворителни каузи.

Средствата подпомагат организации, работещи с деца, хора с увреждания и семейства в неравностойно положение. Според информации във френските медии нападателят възнамерява да постъпи по същия начин и с премията си от Световното първенство през 2026 г.

Освен това Мбапе отделя близо 30% от личните си доходи за своята IBKM Foundation, която финансира образователни програми и инициативи за професионалното развитие на млади хора. По оценки на специализирани издания през тази година звездата ще спечели около 90 милиона долара от договора си с "Реал Мадрид" и рекламни партньорства.

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Макар да не успя да изведе Франция до нов световен триумф, Мбапе за пореден път показа, че въздействието му далеч не се измерва единствено с головете и рекордите. Извън терена той продължава да използва славата и приходите си, за да подкрепя хора в нужда - кауза, на която остава верен вече близо десетилетие.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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