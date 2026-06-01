Молдова стана 40-ата страна член на тази европейска организация

Молдова официално стана 40-ата държава членка на Европейската патентна организация, съобщиха от Патентното ведомство на България. Присъединяването става след като на 25 март 2026 г. страната депозира документа си за присъединяване към Европейската патентна конвенция (ЕПК), предава БТА.

От 1 юни всички заявки за европейски патенти автоматично ще включват и посочване на Молдова. Според Патентното ведомство това ще разшири допълнително икономическата стойност на европейските патенти като нематериални активи.

Председателят на Административния съвет на Европейската патентна организация Йозеф Кратохвил заяви, че присъединяването на Република Молдова е доказателство за привлекателността и стабилността на Европейската патентна система. По думите му този ход показва общия ангажимент за насърчаване на иновациите, подкрепа на икономическото развитие и засилване на сътрудничеството в Европа във време, когато устойчивостта и конкурентоспособността са от ключово значение.

Президентът на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) Антонио Кампиньош също приветства новото членство. Той подчерта, че благодарение на дългогодишното сътрудничество с Държавната агенция за интелектуална собственост на Молдова (AGEPI), присъединяването ще подобри достъпа до качествена патентна защита както за иноваторите в страната, така и за тези в цяла Европа. Според него това ще допринесе и за по-тясната интеграция на молдовската иновационна екосистема в европейското пространство.

Европейската патентна организация работи в подкрепа на иновациите и икономическия растеж на континента. От създаването си след подписването на ЕПК през 1973 г. от 16 държави, организацията се е разраснала до 40 членки. Сред тях са всички 27 държави от Европейския съюз, както и Албания, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сан Марино, Молдова, Сърбия, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

Европейското патентно ведомство прилага централизирана процедура за разглеждане на заявки за европейски патенти за всички 40 държави членки, както и за една държава с разширено действие – Босна и Херцеговина, и пет държави за валидиране – Мароко, Тунис, Камбоджа, Грузия и Лаос. Това дава възможност на изобретатели, учени и компании от целия свят да получат патентна защита в до 46 държави с общ пазар от над 715 милиона души. ЕПВ е създадено през 1977 г., със седалище в Мюнхен и офиси в Хага, Берлин, Виена и Брюксел, а в него работят близо 6300 служители.