Могат ли автономните коли да направят пътищата по-безопасни?

Над 80% от хората предпочитат да запазят контрола над автомобила си

Технологиите за автономно шофиране през последната година се развиват с бързи темпове и това допринеся за повишаване на безопасността на пътя, въпреки че все още липсват ясни стандарти и регулации.

Снимка: Getty Images / iStock

Автомобилната индустрия проучва автономното шофиране вече десетилетия. След някои неуспехи, темата отново привлича вниманието на производителите. Проучване показва, че автономните автомобили в Европа могат да намалят броя на пътните инциденти с 20% до 2035 г. и над 50% до 2060 г. Макар това да не е свят без произшествия подобно намаление би било значителен напредък, предава Tagasschau.

Американските власти вече започнаха нови разследвания на 58 инцидента, свързани с функцията „Автопилот“ на Tesla, показвайки колко внимателно се следи безопасността на автономните системи.

Вече има автомобили с „Ниво 3“ автоматизация, което позволява на водача временно да се отдалечи от пътя — ръцете са свободни от волана, а краката от педала. Въпреки това, в определени държави това е разрешено само на конкретни магистрални участъци и с ограничена скорост, като водачът трябва да е готов да поеме управлението веднага. „Ниво 4“, което означава почти пълна автономия, изглежда все по-близко. В този случай автомобилът управлява себе си основно самостоятелно, но водачът трябва да може да поеме контрол при нужда. Според Клаус-Петер Рьоле от Allianz, въпросът вече не е „дали“ автономната мобилност ще се случи, а „колко бързо, безопасно и справедливо“ ще бъде нейното въвеждане.

Снимка: Getty Images / iStock

Технологиите вече водят до намаляване на инцидентите. Докато миналата година са регистрирани 2770 смъртни случая при пътнотранспортни произшествия, през 70-те години те са били над 20 000. Намалението се дължи на закони, ограничаване на скоростта, инфраструктурни мерки и внедряването на технологични системи в автомобилите. Проучвания показват, че системите за аварийно спиране на предно монтирани автомобили намаляват сблъсъците отзад с около 30%, като ефективността варира значително в зависимост от производителя и технологията. Ако подобни системи са монтирани и отзад, сблъсъците могат да бъдат избегнати до 66%, което води до призив за задължителното им използване.

За Европа са необходими общи стандарти за автономни автомобили. Сертификацията трябва да гарантира максимална безопасност. Регламентът на ЕС от 2022 г. определя изискванията за „Ниво 4“, но тестовите процедури все още имат пропуски. Експертите предлага комбиниране на цифрови симулации и реални тестове, за да се създаде единен модел за одобрение на автономни превозни средства в целия ЕС — нещо като „шофьорска книжка“ за автономни автомобили.

Все пак обществото остава скептично. Над 80% от хората предпочитат да запазят контрола над автомобила си. Страхът от технически повреди, особено в критични ситуации, остава висок, а доверието зависи от доказателства и реални резултати. Медийните съобщения за автономни превозни средства обикновено са негативни, съсредоточени върху редки, но трагични инциденти.

