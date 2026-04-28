Свят Мюнхен въвежда минимални тарифи за услуги като Uber и Bolt

Мюнхен въвежда минимални тарифи за услуги като Uber и Bolt

bTV Бизнес екип

Ето откога

Мюнхен ще въведе минимални тарифи за доставчиците на услуги за поръчка на автомобили като „Юбер“ (Uber) и „Болт“ (Bolt), за да защити таксиметровия сектор, предаде ДПА.

Комитетът по районно управление към общинския съвет одобри мярката, според която за курсовете в рамките на града ще се прилагат базова тарифа и цена на километър, съобразени с тези на такситата. В момента началната тарифа е 5,90 евро, а цената на километър – 2,70 евро.

Решението е взето на фона на продължаващ спор относно бизнес практиките на платформите за превоз, чиито цени са средно с около 40 процента по-ниски от тези на традиционните таксита. Според митническите власти алтернативните оператори често нарушават трудовото законодателство и правилата за социално осигуряване, включително изискванията за минимално възнаграждение.

Таксиметрови шофьори организираха протести с искане за равнопоставена конкуренция и въвеждане на минимални тарифи.

От „Болт“ определиха новата наредба като „политически наложено увеличение на цените“, което според компанията ще засегне потребителите и ще защити един сектор от конкуренцията.

„Зелените“ предупредиха, че услугите за превоз на пътници няма да бъдат обвързани с всички допълнителни такси, приложими за такситата, което може да позволи запазване на ценово предимство.

В същото време се предвиждат промени и при таксиметровите тарифи, които ще станат по-гъвкави, като увеличенията при по-дълги разстояния ще бъдат по-умерени. Пътуването от централната жп гара до летището на Мюнхен ще поевтинее с около 10 евро.

Новият регламент трябва да влезе в сила от 1 юли, предаде БТА.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

