Обединените арабски емирства напускат ОПЕК

Това нанася сериозен удар върху петролните групировки

Обединените арабски емирства обявиха във вторник, че ще напуснат петролния картел ОПЕК, считано от 1 май, съобщава AP.

Емирствата разпространиха съобщението чрез държавната информационна агенция WAM.

„Това решение отразява дългосрочната стратегическа и икономическа визия на ОАЕ и еволюиращия енергиен профил на страната, включително ускорените инвестиции в местно производство на енергия, и затвърждава ангажимента ѝ към отговорна, надеждна и ориентирана към бъдещето роля на глобалните енергийни пазари“, се казва в изявлението на ОАЕ.

Отношения със Саудитска Арабия

Решението идва на фона на нарастващи противоречия между ОАЕ и Саудитска Арабия, особено по икономически въпроси и войната в Йемен срещу подкрепяните от Иран бунтовници хути.

Загуба на ОАЕ, които бяха дългогодишен член на ОПЕК, може да създаде хаос и да отслаби групата, която обикновено се стреми да покаже единен фронт въпреки вътрешните разногласия по редица въпроси - от геополитика до производствени квоти.



Производителите от ОПЕК в Персийския залив вече се затрудняват да превозват петрол през Ормузкия проток - критичен тесен воден път, през който обикновено преминава една пета от световния суров петрол и втечнен природен газ, поради ирански заплахи и атаки срещу кораби.