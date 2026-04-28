Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Обединените арабски емирства напускат ОПЕК
Това нанася сериозен удар върху петролните групировки
Обединените арабски емирства обявиха във вторник, че ще напуснат петролния картел ОПЕК, считано от 1 май, съобщава AP.
Емирствата разпространиха съобщението чрез държавната информационна агенция WAM.
„Това решение отразява дългосрочната стратегическа и икономическа визия на ОАЕ и еволюиращия енергиен профил на страната, включително ускорените инвестиции в местно производство на енергия, и затвърждава ангажимента ѝ към отговорна, надеждна и ориентирана към бъдещето роля на глобалните енергийни пазари“, се казва в изявлението на ОАЕ.
Отношения със Саудитска Арабия
Решението идва на фона на нарастващи противоречия между ОАЕ и Саудитска Арабия, особено по икономически въпроси и войната в Йемен срещу подкрепяните от Иран бунтовници хути.
Загуба на ОАЕ, които бяха дългогодишен член на ОПЕК, може да създаде хаос и да отслаби групата, която обикновено се стреми да покаже единен фронт въпреки вътрешните разногласия по редица въпроси - от геополитика до производствени квоти.
Производителите от ОПЕК в Персийския залив вече се затрудняват да превозват петрол през Ормузкия проток - критичен тесен воден път, през който обикновено преминава една пета от световния суров петрол и втечнен природен газ, поради ирански заплахи и атаки срещу кораби.