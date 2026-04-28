Брюксел предлага бюджет на ЕС от 2 трлн. евро за периода 2028-2034 г.

Предложението беше прието с 370 гласа "за", 201 "против" и 84 "въздържал се"

Европейският парламент настоява бюджетът на ЕС за периода 2028-2034 г. да се увеличи с 10 на сто спрямо предложението на Комисията от юли 2025 г и така да достигне 2,01 трилиона евро по текущи цени. Членовете на Европейския парламент настояват разходите по обслужване на дълга по фонда "Следващо поколение ЕС" (NextGenerationEU) за възстановяване от Covid-19 да останат извън бюджетните тавани.



Позицията е заложена в междинен доклад, приет от евродепутатите на пленарна сесия в Страсбург, предаде БТА. С документа Европейският парламент очертава рамката за предстоящите преговори със страните членки за следващата Многогодишна финансова рамка.

В доклада се настоява за ясно разграничено и достатъчно финансиране на ключови политики като общата селскостопанска политика, политиката по рибарство, кохезионната политика, Европейския социален фонд и вътрешните работи, включително за най-отдалечените региони. Подчертава се и необходимостта регионалните и местните власти да участват активно в планирането и изпълнението на програмите.



Евродепутатите подкрепят предложението за удвояване на средствата за конкурентоспособност, отбрана, иновации, цифров и зелен преход, инфраструктура, здравеопазване, образование и култура. Те призовават за засилена подкрепа за програми като Европейския фонд за конкурентоспособност, "Хоризонт Европа", Механизма за свързване на Европа и "Еразъм+", както и за отделно финансиране на здравни и екологични инициативи.

По отношение на външната политика се изразява подкрепа за увеличаване на ресурсите, но предложеното ниво се оценява като недостатъчно. Депутатите настояват за повече средства за разширяването, развитието, подкрепата за Украйна, многостранното сътрудничество и хуманитарната помощ.



По отношение на приходите, Европейският парламент потвърждава ангажимента си за въвеждане на нови собствени ресурси за финансиране на бюджета и погасяване на дълга по "Следващо поколение ЕС". Подкрепя се т.нар. подход на "кошницата", като се очаква новите източници да генерират около 60 милиарда евро годишно. Сред възможните алтернативи се посочват данък върху цифровите услуги, такса върху онлайн хазарта, разширяване на механизма за въглеродни корекции на границата и облагане на печалбите от криптоактиви.



Преговорите могат да започнат след като държавите членки постигнат обща позиция.