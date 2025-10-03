Компанията на Бъфет с най-мащабната си сделка от три години

Каква е стойността на сделката?

Очаква се Berkshire Hathaway да завърши придобиването на OxyChem през последното тримесечие на тази година, точно преди напускането на известния инвеститор Уорън Бъфет като главен изпълнителен директор.

Berkshire Hathaway, конгломератът, собственост на легендарния инвеститор Уорън Бъфет, обяви най-голямата си сделка за последните три години, след като плати 11,6 милиарда долара за Alleghany Insurance през 2022 г. Сега компанията планира да придобие OxyChem, на стойност 9,7 милиарда долара, съобщава CNN .

Кои са OxyChem?

OxyChem е химическа компания, собственост на Occidental Petroleum, в която Бъфет е най-големият акционер с 26,9% дял. Според уебсайта на компанията, OxyChem произвежда разнообразни химикали, от тези, използвани в медицинско оборудване, фармацевтични продукти и басейни, до тези, които са ключови за производството на целулоза, хартия и алуминий и се използват при рециклирането на батерии.

Около 6,5 милиарда долара от стойността на сделката от 9,7 милиарда долара ще бъдат използвани от Occidental за изплащане на дълг, който вече надхвърля 20 милиарда долара. Очаква се придобиването да приключи през четвъртото тримесечие на тази година.

Бъфет напуска лидерската позиция

Berkshire Hathaway, която Бъфет изгради от фалиращ производител на текстил в инвестиционен гигант, притежава над 60 компании и големи дялове в Apple, Coca-Cola, Bank of America и American Express. 95-годишният Бъфет се оценява на 148,3 милиарда долара, според Forbes , което го прави 10-ият най-богат човек на Земята.

Бъфет наскоро обяви, че ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway в края на годината. Неговият наследник ще бъде 63-годишният Грег Абел.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN