Милиардерите са 4000 пъти по-склонни да заемат политическа длъжност

Най-богатите хора на планетата са много по-склонни да бъдат на политическа власт от всички останали, установи годишният доклад за неравенството на Oxfam, цитиран от CNN.

Какво показват данните от проучването?

Според проучване на Oxfam, около 74 от 2027 милиардери в света са заемали изпълнителни или законодателни държавни длъжности през 2023 г., което им дава 3,6% шанс да заемат длъжност. За разлика от това, средностатистическият гражданин на света е имал само 0,0009% шанс да заеме длъжност.

„Фактът, че милиардерите са 4000 пъти по-склонни да заемат длъжност от вас или мен, подчертава колко голяма е прекомерната власт, която имат милиардерите.“, казва Ребека Ридел, старши ръководител на политическия отдел за икономическа справедливост в Oxfam America.

Как се събират данните?

Докладът на Oxfam, който се основава на данни, събрани от Forbes и други източници, е изготвен така, че да съвпадне с началото на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, елитно събиране на едни от най-богатите хора и световни лидери. Публикуването му идва и в момент, когато милиардерът американски президент Доналд Тръмп отбелязва първата си година на поста.

Тръмп е сформирал най- богатия кабинет и екип в съвременната американска история, като множество милиардери и мултимилионери ръководят правителствени агенции. Администрацията, заедно с водения от републиканците Конгрес, миналата година прие мащабен пакет от мерки за вътрешна политика , който включваше големи данъчни облекчения за богатите и исторически съкращения в националната програма за социална сигурност. Освен това Тръмп се опитва да премахне синдикалните защити от значителен дял от федералната работна сила, както и да премахне мерките за защита на потребителите и корпоративните регулации .

„Администрация, водена от милиардери, прокара промилиардерска програма, която доведе САЩ до ръба на крайностите по отношение на неравенството“, каза Ридел.

Олигархията обаче е глобален проблем, каза тя. Докладът посочва, че най-богатите мъже в Аржентина и Африка имат тесни връзки съответно с президента на Аржентина и лидера на Нигерия, което е довело до данъчни облекчения за бизнеса им.

Доходоносна година

2025 г. беше просперираща година за милиардерите по света.

Богатството им нарасна три пъти по-бързо миналата година от средното за последните пет години, достигайки рекордните 18,3 трилиона долара, установи Oxfam. Тяхното колективно богатство скочи с 2,5 трилиона долара, което е почти равно на богатството, притежавано от 4,1 милиарда души в долната половина на стълбицата на богатството. Две трети от този растеж биха били достатъчни, за да се сложи край на глобалната бедност за една година, каза Ридел.

В Съединените щати нетното богатство на милиардерите е малко под 8 трилиона долара. Страната е дом и на 932 милиардери, повече от която и да е друга.

Америка може скоро да стане свидетел и на първия трилионер в света. Ако Илон Мъск има толкова доходоносна година през 2026 г., колкото миналата, богатството му ще надхвърли 1 трилион долара преди следващия форум в Давос, каза Ридел.

Междувременно, темпът на намаляване на бедността в световен мащаб е в застой, като нивата като цяло са били на нивото от 2019 г., според Oxfam. Близо половината от населението на света – или 3,8 милиарда души – е живяло в бедност през 2022 г.

За да се справи с дисбаланса, Oxfam призовава за намаляване на неравенството чрез насърчаване на правата на работниците, повишаване на заплатите, разбиване на монополите и укрепване на универсалните обществени услуги и мрежата за социална сигурност; ограничаване на властта на свръхбогатите чрез повишаване на данъците и въвеждане на реформа за финансиране на кампании и изграждане на политическа власт на хората чрез право на глас и партиципативно управление.

