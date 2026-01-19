Милиардерите са 4000 пъти по-склонни да заемат политическа длъжност

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Най-богатите хора на планетата са много по-склонни да бъдат на политическа власт от всички останали, установи годишният доклад за неравенството на Oxfam, цитиран от CNN.
Според проучване на Oxfam, около 74 от 2027 милиардери в света са заемали изпълнителни или законодателни държавни длъжности през 2023 г., което им дава 3,6% шанс да заемат длъжност. За разлика от това, средностатистическият гражданин на света е имал само 0,0009% шанс да заеме длъжност.
„Фактът, че милиардерите са 4000 пъти по-склонни да заемат длъжност от вас или мен, подчертава колко голяма е прекомерната власт, която имат милиардерите.“, казва Ребека Ридел, старши ръководител на политическия отдел за икономическа справедливост в Oxfam America.
Докладът на Oxfam, който се основава на данни, събрани от Forbes и други източници, е изготвен така, че да съвпадне с началото на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, елитно събиране на едни от най-богатите хора и световни лидери. Публикуването му идва и в момент, когато милиардерът американски президент Доналд Тръмп отбелязва първата си година на поста.
Тръмп е сформирал най- богатия кабинет и екип в съвременната американска история, като множество милиардери и мултимилионери ръководят правителствени агенции. Администрацията, заедно с водения от републиканците Конгрес, миналата година прие мащабен пакет от мерки за вътрешна политика , който включваше големи данъчни облекчения за богатите и исторически съкращения в националната програма за социална сигурност. Освен това Тръмп се опитва да премахне синдикалните защити от значителен дял от федералната работна сила, както и да премахне мерките за защита на потребителите и корпоративните регулации .
„Администрация, водена от милиардери, прокара промилиардерска програма, която доведе САЩ до ръба на крайностите по отношение на неравенството“, каза Ридел.
Олигархията обаче е глобален проблем, каза тя. Докладът посочва, че най-богатите мъже в Аржентина и Африка имат тесни връзки съответно с президента на Аржентина и лидера на Нигерия, което е довело до данъчни облекчения за бизнеса им.
2025 г. беше просперираща година за милиардерите по света.
Богатството им нарасна три пъти по-бързо миналата година от средното за последните пет години, достигайки рекордните 18,3 трилиона долара, установи Oxfam. Тяхното колективно богатство скочи с 2,5 трилиона долара, което е почти равно на богатството, притежавано от 4,1 милиарда души в долната половина на стълбицата на богатството. Две трети от този растеж биха били достатъчни, за да се сложи край на глобалната бедност за една година, каза Ридел.
В Съединените щати нетното богатство на милиардерите е малко под 8 трилиона долара. Страната е дом и на 932 милиардери, повече от която и да е друга.
Америка може скоро да стане свидетел и на първия трилионер в света. Ако Илон Мъск има толкова доходоносна година през 2026 г., колкото миналата, богатството му ще надхвърли 1 трилион долара преди следващия форум в Давос, каза Ридел.
Междувременно, темпът на намаляване на бедността в световен мащаб е в застой, като нивата като цяло са били на нивото от 2019 г., според Oxfam. Близо половината от населението на света – или 3,8 милиарда души – е живяло в бедност през 2022 г.
За да се справи с дисбаланса, Oxfam призовава за намаляване на неравенството чрез насърчаване на правата на работниците, повишаване на заплатите, разбиване на монополите и укрепване на универсалните обществени услуги и мрежата за социална сигурност; ограничаване на властта на свръхбогатите чрез повишаване на данъците и въвеждане на реформа за финансиране на кампании и изграждане на политическа власт на хората чрез право на глас и партиципативно управление.
