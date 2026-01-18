Най-богатите хора в света живеят в тези градове: Разкрито е защо се „крият на тези места“

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
А къде живеят най-богатите европейци?
Почти една пета от най-богатите хора в света живеят само в десет града, според последните данни на платформата за анализ на богатството Altrata.
Градът с най-голям брой лица с ултрависоко нетно богатство, чието нетно богатство надхвърля 30 милиона долара, е Ню Йорк. Градът е дом на 21 380 такива жители, което е с 23% повече в сравнение с 2024 г., според доклада, който обхваща данни до юни и е публикуван на 30 септември. Не се уточнява дали това увеличение се дължи на преместването на богатите в Ню Йорк или на допълнителното увеличаване на богатството на съществуващите жители, пише Nova.rs.
Ню Йорк е един от най-големите финансови центрове в света и много членове на свръхбогатия елит живеят там поради близостта до бизнес възможности. Според доклада, банковото дело и финансите остават най-популярните професии сред богатите от всички поколения.
На второ място е Хонконг, който също отчита ръст на ултрабогатото си население – около 17 215 души, което е с почти 23% повече само през първата половина на 2025 г. Подобно на Ню Йорк, Хонконг има силен финансов сектор. Според CNBC и Dealogic общата стойност на първичните публични предлагания (IPO) на фондовата борса в Хонконг се е увеличила осем пъти през първите шест месеца на 2025 г. до около 14 милиарда долара.
Въз основа на същия доклад и допълнителни анализи от Henley & Partners и New World Wealth, най-високата концентрация на ултрабогати европейци се наблюдава в следните градове:
