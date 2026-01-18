Най-богатите хора в света живеят в тези градове: Разкрито е защо се „крият на тези места“

А къде живеят най-богатите европейци?

Почти една пета от най-богатите хора в света живеят само в десет града, според последните данни на платформата за анализ на богатството Altrata.

Градът с най-голям брой лица с ултрависоко нетно богатство, чието нетно богатство надхвърля 30 милиона долара, е Ню Йорк. Градът е дом на 21 380 такива жители, което е с 23% повече в сравнение с 2024 г., според доклада, който обхваща данни до юни и е публикуван на 30 септември. Не се уточнява дали това увеличение се дължи на преместването на богатите в Ню Йорк или на допълнителното увеличаване на богатството на съществуващите жители, пише Nova.rs.

Ню Йорк е един от най-големите финансови центрове в света и много членове на свръхбогатия елит живеят там поради близостта до бизнес възможности. Според доклада, банковото дело и финансите остават най-популярните професии сред богатите от всички поколения.

На второ място е Хонконг, който също отчита ръст на ултрабогатото си население – около 17 215 души, което е с почти 23% повече само през първата половина на 2025 г. Подобно на Ню Йорк, Хонконг има силен финансов сектор. Според CNBC и Dealogic общата стойност на първичните публични предлагания (IPO) на фондовата борса в Хонконг се е увеличила осем пъти през първите шест месеца на 2025 г. до около 14 милиарда долара.

Десетте града в света с най-много ултрабогати хора:

Ню Йорк (САЩ) – 21 380 души (+23,4%)

Хонконг – 17 215 души (+11,5%)

Лос Анджелис (САЩ) – 11 680 души (+24%)

Сан Франциско (САЩ) – 8 270 души (+24,9%)

Чикаго (САЩ) – 7 530 души (+21,7%)

Токио (Япония) – 6 940 души (+8,4%)

Лондон (Обединено кралство) – 6 660 души (+9,7%)

Далас (САЩ) – 6 530 души (+23%)

Вашингтон (САЩ) – 6 460 души (+23,6%)

Хюстън (САЩ) – 5 900 души (+22%)

Къде живеят богатите в Европа през 2025 г.?

Въз основа на същия доклад и допълнителни анализи от Henley & Partners и New World Wealth, най-високата концентрация на ултрабогати европейци се наблюдава в следните градове:

Лондон (Обединено кралство) – около 6 660 души с активи над 30 милиона долара

Париж (Франция) – около 15 900 души (вторият най-богат град в Европа)

Женева (Швейцария) – около 7000 души

Цюрих (Швейцария) – около 7 800 души

Милано (Италия) – около 6000 души

Франкфурт (Германия) – около 5000 души

Амстердам (Нидерландия) – около 4500 души

Мадрид (Испания) – около 4000 души

Дъблин (Ирландия) – около 3800 души

Барселона (Испания) – около 3500 души

Тези градове са ключови центрове за финансовия, банковия и луксозния сектор на Европа, а богатите хора там често инвестират в недвижими имоти, изкуство и зелени технологии.

