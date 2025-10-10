Michelin отличи най-добрите хотели в света за 2025 година

Какви са критериите за оцянване?

Michelin отличи най-добрите хотели по целия свят и ги включи в пътеводителя си „Guide Michelin“. Критериите включват отношение на комфорт, обслужване, стил и елегантност покриват най-високите изисквания на Michelin. Това върви ръка за ръка с връчването на три символични ключа, предава FAZ.

Както в гастрономията, така и в хотелството специалисти работят на пълен работен ден като инспектори. Колко са те и кои са, остава строго пазена тайна. За да запази независимостта и качеството на „Guide Michelin“, компанията задължава инспекторите да спазват най-строга конфиденциалност. Michelin отказва всякаква конкретна информация по темата, а дори главният изпълнителен директор Флоран Менего твърди, че не знае подробности. Говори се само за „пет универсални критерия“, по които „цялостното хотелско изживяване се оценява внимателно, отвъд чистото оборудване“: архитектура, качество на обслужването, индивидуалност и „общ характер“, съотношение цена-качество и „принос към квартала или околността“.

Ключовете бяха въведени миналата година, а през тази за пръв път бе проведено глобално награждаване. Това е част от стратегията за интернационализация на лайфстайл подразделението на Michelin. В гастрономията през последните години това включваше насочване към Азия и Южна Америка, след като традиционно бяха отличавани предимно западноевропейски кухни. Целта е да се предложи „надежден пътеводител“ за „незабравими престои“, посочи Гвендал Пуленек, управляващ директор на „Guide Michelin“.

Пътеводителят съществува вече 125 години. Той води началото си от идеята на братята Андре и Едуар Мишлен да дават на пътуващите съвети къде да се нахранят и пренощуват, когато колата им трябва да влезе в сервиз. За концерна от Оверн това направление няма значителен принос към приходите, но носи солидни ползи за имиджа. Затова и зрее план за разширяване на пътеводителя към винения сектор. Подробности Michelin ще обяви скоро.

В Германия 130 адреса вече са отличени, като шест от тях – Schloss Elmau край Гармиш-Партенкирхен, Althoff Seehotel Überfahrt на Тегернзе, Bareiss и Traube Tonbach в Северния Шварцвалд, както и The Fontenay и Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten в Хамбург – получиха по три. Франция има 203 отличени хотела, от които 23 с три ключа, а Италия – 188, включително 13 с три ключа.

