10 хил. стаи и 45 етажа: Къде е най-големият хотел в света?

Саудитска Арабия бе на път да издигне най-големия хотел в света. Този проект ще изпревари Bellagio и MGM Grand взети заедно. Abraj Kudai трябва да се превърне в огромен хотел с 10 000 стаи, 45 етажа, 70 ресторанта и цели четири хеликоптерни площадки.

Снимка: pixabay

Той е на стойност почти 3 милиарда долара и целта му е да засили позицията на Саудитска Арабия като глобален център на развитието. Разположен е в сърцето на Мека, но все още хотелът изглежда замръзнал във времето, без видим напредък спрямо деня на обявяването му.

По информация от „Телеграф“, редица неуспехи са довели до спирането на това мащабно начинание, което според визуализациите от 2015 г. трябваше да изглежда като луксозен дворец или мини-град. Плановете предвиждали масивен подиум с 12 кули, всяка от които достигаща между 30 и 48 етажа. Вътре проектът включвал всичко – от автогара и търговски център до множество ресторанти, зони за хранене, конференц зали, бална и конгресна зала.

Грандиозни проекти в Саудитска Арабия

Престолонаследникът Мохамед бин Салман е известен с желанието си да демонстрира грандиозните си проекти пред международни инвеститори. Въпреки застоят на хотела той продължава създава мащабни конструкции. С реализирани проекти като Sindalah – остров за суперяхти с уникална форма, и други инициативи като първия частен жилищен остров в Червено море, кралството се движи с удивително темпо. „Линията“ – футуристичният линеен град, и зимният курорт Тройена в пустинята, също са знаци, че визията за 2030 г. се следва с пълна сила.

