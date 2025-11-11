България стана лидер на Балканите по покупателна способност

Страната ни вече изпреварва и някои държави от Централна Европа

Стандартът на покупателна способност в България достига 13 079 евро, докато в Румъния тази стойност е малко по-ниска – 13 023 евро. Това поставя страната ни на водещо място сред балканските държави, изпреварвайки не само северната ни съседка, но и Гърция – държава с дългогодишно членство в Европейския съюз, съобщава БГНЕС.

Понятието „стандарт на покупателна способност“ (PPS) представлява условна мярка, която отчита реалната стойност на парите в различни страни, като позволява коректно сравнение на жизненото равнище между тях. В България този показател е 13 079 евро, докато в Румъния, с която заедно се присъединихме към ЕС през 2007 г. и с която често се сравняваме по икономическо развитие, сумата възлиза на 13 023 евро.

Още по-впечатляващо е, че България задминава и Гърция – член на Съюза от 1981 г. – където покупателната способност се изчислява на 12 436 евро. Така страната ни се нарежда не само пред регионалните си съседи, но и пред държава с по-дълбоки икономически традиции в рамките на ЕС.

В останалите балкански страни, които все още не са част от Европейския съюз, стойностите на този показател остават значително по-ниски. Турция, благодарение на мащаба на икономиката си, се приближава до 10 000 евро, докато в Сърбия и Северна Македония сумите са съответно 8971 и 7609 евро. На последно място в региона е Албания, където покупателната способност е едва 5098 евро.

България вече изпреварва и някои държави от Централна Европа. С PPS от 13 079 евро страната ни стои по-добре от Словакия и Унгария, при които стойностите са съответно 11 433 и 11 999 евро. Така Будапеща заема последното място сред страните членки на ЕС по този показател.

Разликата между най-високата и най-ниската покупателна способност в Европейския съюз е значителна – тя достига 26 582 евро, като най-високи стойности са отчетени в Люксембург, а най-ниски – именно в Унгария.

