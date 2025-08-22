Следващият ви Mercedes може да има двигател на BMW

Доставянето на двигатели на други производители е нещо обичайно за BMW

Mercedes-Benz и BMW са били конкуренти от десетилетия. Но сега разговорите между двата автомобилни производителя показват, че Mercedes скоро може да купува четирицилиндрови двигатели от BMW, според доклад на Manager Magazin , който засега не е потвърден от BMW.

Странен обрат

Двигателят, който вероятно ще бъде производен на 2.0-литровия B48 с турбокомпресор, използван в почти всеки настоящ модел на BMW, би запълнил празнина в гамата на Mercedes като PHEV двигател или удължаващ пробега, според Autocar. B48, произведен в Щайр, Австрия, предлага и по-голяма гъвкавост, тъй като е проектиран да се използва в надлъжно и напречно разположение, което го прави подходящ за широка гама от компактни и средноразмерни модели на Mercedes.

Слухът идва на фона на забавящото се навлизане на електромобилите в световен мащаб, тъй като Mercedes продължава да обновява гамата си. През 2021 г. компанията обеща, че ще премине само към електрически превозни средства до 2030 г., преди да се откаже от това обещание през 2024 г. В интервю миналата година, главният изпълнителен директор Ола Калениус заяви, че технологията с вътрешно горене на компанията вече „ще издържи до 30-те години на 21-ви век“.

Доставката на двигатели

Доставянето на двигатели на други производители е нещо обичайно за BMW. Компанията вече произвежда двигатели за Morgan, Ineos и Range Rover. В случая с Toyota Supra, тя доставя двигателя и много други части, и си сътрудничи в производството. Но ако тази сделка с Mercedes се окаже истина, това ще бъде първият път, когато два от германските гиганти в луксозните автомобили споделят силови агрегати в такъв мащаб.

