Курсът на еврото за 9 февруари 2026 г.

Еврото поскъпва спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Еврото се котира за 1,1862 долара, което е ръст от 0,4 на сто спрямо нивото при затваряне на петъчната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,179 долара.

