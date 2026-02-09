Курсът на еврото за 9 февруари 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Еврото поскъпва спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.
Еврото се котира за 1,1862 долара, което е ръст от 0,4 на сто спрямо нивото при затваряне на петъчната търговия. Европейската централна банка (ЕЦБ) определи в петък референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,179 долара.
