BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66524 BGN
Петрол
60.94 $/барел
Bitcoin
$88,108.7
Последвайте ни
1 USD
1.66524 BGN
Петрол
60.94 $/барел
Bitcoin
$88,108.7
Свят Механик открива най-добрата употребявана кола: Харчи малко и не се разваля

Механик открива най-добрата употребявана кола: Харчи малко и не се разваля

Свят

bTV Бизнес екип

Каква е цената?

Един от най-известните автомеханици разкри кой употребяван автомобил в момента предлага най-добрата комбинация от надеждност, комфорт и нисък разход на гориво.

Скоти Килмър, популярен механик в YouTube, посочи, че Toyota Corolla е неговият избор номер едно за всеки, който търси качествен и достъпен употребяван автомобил, съобщава Nova.rs.

Килмър особено похвали Corolla за предното ѝ задвижване, качествения интериор и изключителните стандарти за безопасност. Той добави, че колата има отличен разход на гориво, което я прави идеален първи автомобил за начинаещи шофьори.

Най-продаваният модел на Toyota

Снимка: EPA

„Тойота Корола“ се появява за първи път през шейсетте години на миналия век, а през седемдесетте години се превръща в едно от най-популярните превозни средства в Япония. С течение на времето тя се превръща в най-продавания модел на „Тойота“ и един от най-успешните автомобили в историята, както на вътрешния, така и на световния пазар.

Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС

Цена на употребяваните Corolla

Снимка: iStock

Употребявани модели, по-стари няколко години, могат да бъдат намерени на цени между 5000 и 10 000 евро, докато по-новите хибриди с нисък пробег могат да струват до 20 000 евро.

Дори днес Toyota Corolla остава един от най-надеждните и рентабилни автомобили на пазара идеален избор за шофьори, търсещи безопасност, издръжливост и ниски разходи за поддръжка.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата