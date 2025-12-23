Механик открива най-добрата употребявана кола: Харчи малко и не се разваля

Каква е цената?

Един от най-известните автомеханици разкри кой употребяван автомобил в момента предлага най-добрата комбинация от надеждност, комфорт и нисък разход на гориво.

Скоти Килмър, популярен механик в YouTube, посочи, че Toyota Corolla е неговият избор номер едно за всеки, който търси качествен и достъпен употребяван автомобил, съобщава Nova.rs.

Килмър особено похвали Corolla за предното ѝ задвижване, качествения интериор и изключителните стандарти за безопасност. Той добави, че колата има отличен разход на гориво, което я прави идеален първи автомобил за начинаещи шофьори.

Най-продаваният модел на Toyota

Снимка: EPA

„Тойота Корола“ се появява за първи път през шейсетте години на миналия век, а през седемдесетте години се превръща в едно от най-популярните превозни средства в Япония. С течение на времето тя се превръща в най-продавания модел на „Тойота“ и един от най-успешните автомобили в историята, както на вътрешния, така и на световния пазар.

Цена на употребяваните Corolla

Снимка: iStock

Употребявани модели, по-стари няколко години, могат да бъдат намерени на цени между 5000 и 10 000 евро, докато по-новите хибриди с нисък пробег могат да струват до 20 000 евро.

Дори днес Toyota Corolla остава един от най-надеждните и рентабилни автомобили на пазара идеален избор за шофьори, търсещи безопасност, издръжливост и ниски разходи за поддръжка.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN