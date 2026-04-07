Новата най-висока сграда в света достигна исторически етап

Бурдж Халифа ще остане на второ място

Най-високата сграда в света достига нови висоти този месец. Строителството на небостъргача „напредва много добре“ и е на път да достигне 100-ия си етаж, казва пред Newsweek един от архитектите на проекта Jeddah Tower в Саудитска Арабия.

Проектирана от архитектите Адриан Смит и Гордън Гил, кулата Джеда ще достигне безпрецедентните 1000 метра. Когато бъде завършена, тя официално ще поеме титлата от предишния рекордьор, Бурдж Халифа в Дубай (828 метра), също проектирана от Смит.

„В момента сме на 95-ия етаж, но след две седмици ще стигнем до ниво 100. Темпото се ускорява, защото подовите плочи стават по-малки с височината“, обяснява Гордън Гил пред Newsweek.

Дизайн като „хартиен самолет“

Архитектът описва силуета на кулата като забележително изчистен и ефикасен. Той го сравнява със сгънат хартиен самолет, който дете би държало изправен. Структурата наподобява триножник, с три страни, които се издигат с различна скорост и завършват на различна височина, което помага за справяне с вятъра на тези екстремни нива.

Кога ще бъде готово?

Планираната дата за завършване на мегапроекта остава август 2028 г. Кулата ще има над 130 етажа и ще бъде сърцето на чисто нов икономически град в Джеда.

„Това ще бъде град в града и вярваме, че ще бъде огромен катализатор за развитието на цяла Саудитска Арабия “, заключава Гил.