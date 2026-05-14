1 USD
1.1738 BGN
Петрол
105.95 $/барел
Bitcoin
$79,498.2
Хърватия ще глобява 5300 евро, ако енергийна напитка бъде продадена на тийнейджър

bTV Бизнес екип

Напитките съдържат високи количества кофеин, захар и стимуланти

Управляващата партия в Хърватия отхвърли предложение за забрана на продажбата и консумацията на енергийни напитки от непълнолетни, като заяви, че въпросът ще бъде уреден с нов закон за хотелиерството и ресторантьорството, който правителството ще представи на 11 юни, предаде ХИНА, цитира БТА. 

Както каза държавният секретар в Министерството на туризма и спорта на Хърватия Моника Удовичич, новият закон предвижда забрана за сервиране на енергийни напитки на непълнолетни в заведения и по време на кетъринг услуги. Предвидени са глоби до 5300 евро за търговци, които сервират или позволяват консумация на такива напитки от непълнолетни, а частни наематели и семейни ферми могат да бъдат санкционирани с до 1300 евро.

В парламента депутатът Сабина Гласовац предупреди за нарастващата употреба на енергийни напитки сред деца и тийнейджъри в Хърватия. По думите ѝ все повече ученици започват да ги консумират още в началното училище, често в комбинация с алкохол. Гласовац заяви, че напитките съдържат високи количества кофеин, захар и стимуланти, които могат да имат сериозни последици за развиващия се организъм. Тя посочи, че медицински изследвания свързват прекомерната употреба с нарушения на съня, сърдечни аритмии, високо кръвно налягане и дори смъртни случаи.

Предлага се продажбата и сервирането на енергийни напитки на лица под 18 години да бъдат забранени в магазини и заведения по подобие на ограниченията за алкохола. В предложението се предвиждаше също поставяне на предупредителни съобщения и проверки на самоличността при необходимост.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

