×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1738 BGN
Петрол
105.95 $/барел
Bitcoin
$79,498.2
Последвайте ни
1 USD
1.1738 BGN
Петрол
105.95 $/барел
Bitcoin
$79,498.2
БГ Бизнес София ще има нов Терминал 3: Одобрени са 450 млн. евро за разширяване на летището

София ще има нов Терминал 3: Одобрени са 450 млн. евро за разширяване на летището

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Строителството ще започне през есента на 2026

Проектът за летище „Васил Левски“ – София е осигурил стратегическо финансиране в размер на 450 млн. евро от международните капиталови пазари с падеж от 22 години. Средствата ще бъдат използвани за нов ресурс, необходим за изграждането на Терминал 3, чието начало на строителството е планирано за есента на 2026 г., както и за модернизация на съществуващата летищна инфраструктура. Предвидените инвестиции трябва да гарантират нужния капацитет за следващите 30 години, предават от официалния сайт на Летището. 

Снимка: Летище София

Потвърденото участие на международни институционални и частни инвеститори ще цели устойчивото развитие на проекта. Осигуреното финансиране се възприема като силен сигнал към българската икономика в контекста на присъединяването на страната към еврозоната, като същевременно повишава нейната макроикономическа и финансова разпознаваемост като стабилна дестинация за дългосрочни инфраструктурни инвестиции.

„Това знаково финансиране е ясен пример какво може да се постигне чрез успешно публично-частно партньорство“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект. Той подчерта, че компанията, като дългосрочен партньор на българската държава, е изцяло ангажирана с развитието на летището в обществен интерес. Според него чрез инвестиции с дългосрочна визия се засилва свързаността на България, разширяват се икономическите възможности и се подпомага устойчивото развитие на страната в следващите десетилетия.

Снимка: Летище София

Финансирането е структурирано чрез банково кредитиране и емисия облигации, която представлява първата облигационна емисия за проектно финансиране по публично-частно партньорство в България, реализирана на регулиран пазар (Euronext Dublin). В процеса участват група международни инвеститори и финансови институции. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Фишингът вече звучи като ваш колега: ТОП 5 тенденции в киберсигурността, според Google

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Български стартъп променя онлайн пазаруването
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата