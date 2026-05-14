София ще има нов Терминал 3: Одобрени са 450 млн. евро за разширяване на летището

Строителството ще започне през есента на 2026

Проектът за летище „Васил Левски“ – София е осигурил стратегическо финансиране в размер на 450 млн. евро от международните капиталови пазари с падеж от 22 години. Средствата ще бъдат използвани за нов ресурс, необходим за изграждането на Терминал 3, чието начало на строителството е планирано за есента на 2026 г., както и за модернизация на съществуващата летищна инфраструктура. Предвидените инвестиции трябва да гарантират нужния капацитет за следващите 30 години, предават от официалния сайт на Летището.

Снимка: Летище София

Потвърденото участие на международни институционални и частни инвеститори ще цели устойчивото развитие на проекта. Осигуреното финансиране се възприема като силен сигнал към българската икономика в контекста на присъединяването на страната към еврозоната, като същевременно повишава нейната макроикономическа и финансова разпознаваемост като стабилна дестинация за дългосрочни инфраструктурни инвестиции.

„Това знаково финансиране е ясен пример какво може да се постигне чрез успешно публично-частно партньорство“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект. Той подчерта, че компанията, като дългосрочен партньор на българската държава, е изцяло ангажирана с развитието на летището в обществен интерес. Според него чрез инвестиции с дългосрочна визия се засилва свързаността на България, разширяват се икономическите възможности и се подпомага устойчивото развитие на страната в следващите десетилетия.

Финансирането е структурирано чрез банково кредитиране и емисия облигации, която представлява първата облигационна емисия за проектно финансиране по публично-частно партньорство в България, реализирана на регулиран пазар (Euronext Dublin). В процеса участват група международни инвеститори и финансови институции.