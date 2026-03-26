Мъск по пътя към IPO: Оценката на SpaceX надхвърля 1,61 трилиона евро

Това ще е най-големият дебют на фондовия пазар

Очакваме ли тази седмица Илон Мъск да подаде документи за първично публично предлагане? Ако това се случи цената ще надмине рекордното предлагане на Saudi Aramco за 2019 г.

SpaceX на Илон Мъск се готви да подаде проспект за първично публично предлагане още тази седмица, което може да се превърне в най-големия дебют на фондовия пазар в историята, според Information, американски технологичен новинарски източник, известен с добре позиционирани източници от индустрията, пише Euronews.

Предлагането на компанията

Компанията може да се стреми да набере над 75 милиарда долара (69 милиарда евро), съобщава изданието, позовавайки се на човек, пряко запознат с плановете – значително повече от първоначално очакваното увеличение от 50 милиарда долара (46 милиарда евро) преди потенциално лятно листване.

Само тази по-ранна цифра би счупила рекорда, поставен от предлагането на Saudi Aramco от 29,4 милиарда долара (27,1 милиарда евро) през 2019 г.

Преди предполагаемия дебют в средата на юни, се очаква SpaceX да бъде представена на инвеститорите като платформен бизнес, чиято оценка е около 1,5 трилиона долара (1,38 трилиона евро), или приблизително 94 пъти приходите ѝ за 2025 г., според Morningstar.

В „Информацията“ потенциалната оценка е дори по-висока, на над 1,75 трилиона долара (1,61 трилиона евро).

Двигателят на тази оценка е Starlink, сателитната интернет услуга на компанията.

Morningstar изчислява, че SpaceX е генерирала приходи от близо 16 милиарда долара (14,7 милиарда евро) и EBITDA от 7,5 милиарда долара (6,9 милиарда евро) през 2025 г., дължащи се почти изцяло на експлозивния ръст на абонатите в сегмента Starlink.

Мъск и IPO

Наративът за първичното публично предлагане (IPO) обхваща и две силно амбициозни цели за разполагане на капитал, включително центрове за данни в космоса и Moonbase Alpha, самоподдържащ се лунен град, въпреки че анализаторите отбелязват, че последният няма ясен път за генериране на приходи.

Пътят на SpaceX към пазара стана по-сложен след придобиването на компанията за изкуствен интелект на Мъск xAI през февруари, структурирайки я като изцяло притежавано дъщерно дружество в сделка за изкупуване на акции, която оцени обединеното предприятие на около 1,25 трилиона долара (1,15 трилиона евро).

Въпреки че ходът разшири наратива на компанията като платформа за изкуствен интелект и космическа инфраструктура, той добави сложност на бизнес интеграцията, която е трудна за поемане от инвеститорите.

SpaceX никога не е подавала публичен финансов отчет, което означава, че инвеститорите досега са трябвало да разчитат на вторични данни и оценки на анализатори.

