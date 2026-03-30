Мащабна кражба на популярен десерт може да доведе до недостиг в магазините

Камион с 414 000 шоколад се изпари в Италия

Изглежда някой е приел рекламните слогани твърде буквално. Швейцарският хранителен гигант Nestle съобщи за необичайна криминална драма: цял камион, натоварен с близо 12 тона шоколад KitKat, е изчезнал безследно на път за Полша.

„Дай си почивка“... но не чак такава

От компанията потвърдиха, че пратката съдържа точно 413 793 шоколадови блокчета от най-новата им серия. Камионът е потеглил от фабрика в Централна Италия, но така и не е стигнал до крайната си дестинация. Към събота следобед нито возилото, нито сладкият товар са открити.

„Винаги сме насърчавали хората да си вземат почивка (Have a break) с KitKat“, сподели с ирония говорител на марката. „Но изглежда крадците са ни разбрали твърде буквално и решиха да си вземат... единадесет тона и половина от нашия шоколад.“

Хрупкава криза на хоризонта?

Обирът не е само повод за шеги. Nestle предупреждава, че инцидентът може да доведе до временен недостиг на популярните вафлени барчета в супермаркетите в няколко европейски държави. Съществува и риск откраднатата стока да се появи в „черния сектор“.

Компанията обаче има план. Всяко блокче притежава уникален партиден код. Ако откраднат шоколад бъде сканиран в неофициален канал за продажба, системата автоматично ще подаде сигнал до централата.

Освен това компанията успява умело да управлява тази "криза" като качва забавни мемета и поддържа разговорът жив в социалните си мрежи.

Горчивата истина за сладките товари

Макар да се шегуват с „изтънчения вкус на престъпниците“, от Nestle алармират за сериозна тенденция. Кражбите на товари стават все по-чести и организирани.

„Решихме да дадем гласност на случая, за да повишим осведомеността. Това е ескалиращ проблем за бизнеси от всякакъв мащаб“, допълват от компанията.

Междувременно, любителите на шоколада в Европа може би ще трябва да се оглеждат по-внимателно по рафтовете поне докато полицията не открие къде точно са се „скрили“ тези 414 000 почивки.