Манията по плюшените играчки от Китай отшумява, цените падат

Колекционерите на плюшените фигурки Лабубу, които завладяха света тази година, стават все по-предпазливи относно стойността на тези дизайнерски играчки.

Премията, постигната наскоро от плюшените колекционерски играчки Labubu от пекинския производител Pop Mart, намалява на вторичните пазари в Китай, което показва спад в спекулативното търсене, съобщава Bloomberg.

Цените падат

Според данни от китайски платформи за препродажба, премията за препродажба на най-новата продукция на производителя на играчки Pop Mart - кутия с 14 минифигури Лабубу - е спаднала с 24% от пика си преди две седмици.

Комплектът е струвал средно 1594 юана (200 щатски долара) през последните три дни на китайската платформа за вторични продажби, фокусирана върху играчки, Qiandao, в сравнение с първоначалната му цена на дребно от 1106 юана (140 щатски долара).

Данните от Xianyu Marketplace, собственост на онлайн търговеца на дребно Alibaba Group, показват, че половината от потребителите очакват цените на мини лабубуто да паднат допълнително. В същото време 38% от потребителите смятат, че стойността на малко по-голямата версия на играчката също ще падне, което показва намаляващо доверие в потенциала на играчката за препродажба.

Пускането на пазара на мини версията на играчката доведе и до спад на цените на някои от предишните издания. Версията от серията Labubu 3.0, която се продаваше за повече от 4000 юана (478 евро) на пазара Qiandao през юни, сега се предлага за 752 юана (90 евро). Официалната цена на дребно е 99 юана, което е малко под 12 евро.

Спадът в премиите контрастира с търсенето на играчките, което миналия месец накара феновете на Labu в Китай, САЩ, Япония и Южна Корея да грабнат най-новото издание за минути. Огромната популярност на играчките се подхранва от известни личности и инфлуенсъри като Лиса от K-pop групата Blackpink.

Една от звездите на Хонконгската фондова борса

Pop Mart отдаде спада на цените на пазара на употребявани стоки отчасти на увеличеното производство, което според говорител прави продуктите на компанията по-достъпни за потребителите.

„В дългосрочен план това ще бъде по-благоприятно за продължаващото развитие на бизнеса на компанията“, каза говорителят в отговор на въпроси на Bloomberg.

Акциите на Pop Mart, листнати на борсата в Хонконг, са паднали с 11% през последните три търговски дни. Анализатори на Morgan Stanley писаха в скорошен доклад, че фундаментите на Pop Mart очевидно са отслабнали напоследък, отдавайки това на евентуална липса на премия при препродажбата на мини играчки Labubo.

Акциите на Pop Mart бяха една от звездите на фондовия пазар в Хонконг тази година, като се повишиха с около 200%, което доведе до пазарната стойност на компанията до 370 милиарда хонконгски долара (около 40 милиарда евро). През първата половина на годината приходите на компанията се увеличиха с 204% до 13,88 милиарда юана (1,66 милиарда евро). Нетната печалба се увеличи с 386% до 4,68 милиарда юана (559,39 милиона евро).

