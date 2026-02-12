МАЕ прогнозира по-слабо нарастване на глобалното търсене на петрол през 2026 г.

Цените на петрола се повишиха с около 14% от началото на годината

Световното търсене на петрол ще нарасне по-бавно от очакваното тази година, съобщи Международната агенция по енергетика, като същевременно прогнозира, че глобалният пазар продължава да се сблъсква със значителен излишък въпреки нарушените доставки, които намалиха предлагането през януари, предаде "Ройтерс".



В месечни си петролен доклад МАЕ прогнозира, че глобалното търсене на петрол през 2026 г. ще нарасне средно с 850 хил. барела на ден след растеж със 775 хил. барела дневно през миналата година. Месец по-рано обаче базираната в Париж организация прогнозира по-солиден растеж с 930 хил. барела на ден през тази година.



МАЕ очаква, че световното предлагане на петрол ще намалее с 1,2 милиона барела на ден до 106,6 млн. барела дневно, "тъй като суровото зимно време наруши операциите в Северна Америка, а прекъсванията и ограниченията на износа ограничиха потоците от Казахстан, Русия и Венецуела". В същото време обаче прогнозира, че световното производство на петрол ще нарасне с 2,4 млн. барела на ден през 2026 г. до 108,6 млн. барела дневно, "като растежът е приблизително поравно разпределен между производителите извън ОПЕК + и от тези от ОПЕК +".

Петролната организация посочи, че световното предлагане на петрол ще надвиши търсенето с 3,73 милиона барела на ден през 2026 г., запазвайки прогнозата си от миналия месец. Излишък от такъв размер би бил около 4% от световното търсене и е по-голям от други прогнози, включително тези на ОПЕК.



Ден по-рано ОПЕК остави непроменени прогнозите си, че световното търсене на петрол ще нарасне с 1,34 млн. барела на ден през 2027 г. и с 1,38 млн. барела тази година.



Производството на венецуелски суров петрол е спаднало с 210 хил. барела на ден до 780 хил. барела на ден на месечна база през януари, според МАЕ. Очаква се обаче добивът да се възстанови, след като Вашингтон одобри маршрут за износ на венецуелски петрол от фирми, регистрирани в САЩ, включително дъщерни дружества на чуждестранни компании, базирани в Съединените щати.

Цените на петрола се повишиха с около 14% от началото на годината поради напрежението между САЩ и Иран и тъй като прекъсванията на доставките от редица производители са ограничили предлагането.



"Ескалиращото геополитическо напрежение, снежните бури и екстремните температури в Северна Америка, както и прекъсванията на доставките от Казахстан, предизвикаха обръщане към бичи пазар (пазар на покачващи се цени)", се казва в доклада на МАЕ.



Позовавайки се на по-ниската прогноза за растеж на търсенето, МАЕ заяви, че "икономическата несигурност и по-високите цени на петрола" натежават върху потреблението.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN