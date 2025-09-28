1 USD
1.67566 BGN
Петрол
68.71 $/барел
Bitcoin
$109,793.0
Последвайте ни
1 USD
1.67566 BGN
Петрол
68.71 $/барел
Bitcoin
$109,793.0
Свят Мадрид тества първия си автономен електрически автобус

Мадрид тества първия си автономен електрически автобус

bTV Бизнес екип

Проектът цели да тества технологията в реални условия

Испанската столица Мадрид представи първия си автономен електрически автобус с пътници, който вече се движи в парк Casa de Campo, предаде Euronews. Превозното средство е с капацитет за 12 души и се движи безплатно по кръгов маршрут от 1,8 км с шест спирки – от понеделник до петък между 12:00 и 17:00 ч., като пилотната услуга ще продължи до 24 октомври.

Автобусът, произведен в Испания, е напълно електрически, а системата му за автономно управление е разработена в Галисия. Тя включва сензори, камери, GPS и централно процесорно устройство, което контролира скоростта, ускорението, траекторията и безопасността в реално време.

Известна верига с кафенета и у нас затваря стотици обекти

Проектът цели да тества технологията в реални условия. Освен иновация, той е и възможно решение на сериозния проблем с недостига на шофьори в Европа.

Автобусът разпознава пътища, светофари, велосипедисти и пешеходци и сам решава кога да ускорява, спира или завива. Въпреки това на борда винаги има човек, който е готов да реагира при нужда.

Ще повлияят ли на ЕС новите мита на Тръмп за лекарствата?

С пилотния проект Мадрид се присъединява към европейски столици като Париж, Стокхолм и Хамбург, които вече експериментират с автономна мобилност.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата