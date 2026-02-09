„Лукойл“ преговаря с още две компании за продажба на активи в чужбина

Кои компании проявяват интерес към активите?

„Лукойл“ води преговори с поне още две компании за продажбата на чуждестранните си активи, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници, запознати с процеса по сделката. Информацията идва на фона на вече обявеното споразумение между руския енергиен концерн и американската инвестиционна компания „Карлайл“.

Една от компаниите, проявяващи сериозен интерес към активите на „Лукойл“, е „Шеврон“. Данните бяха разпространени малко повече от седмица след като стана ясно, че „Лукойл“ е постигнал договореност за продажба с „Карлайл Груп“, като преговорите с други потенциални купувачи не са прекратени, предава БНТ.

Снимка: Reuters

Руската компания трябва да финализира продажбата на чуждестранните си активи до 28 февруари. Този краен срок беше определен от Министерството на финансите на САЩ, след като през миналата година наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“ с цел да окаже натиск върху Москва за постигане на мирно споразумение с Украйна. През януари „Лукойл“ прие офертата на американската „Карлайл Груп“ за придобиване на по-голямата част от международните активи на компанията. Сделката включва и бизнеса на „Лукойл“ в България, като общата ѝ стойност се оценява на около 22 млрд. долара.

От „Лукойл“ уточниха, че има договореност за продажбата на „Лукойл Интернешънъл“ – структурата, която обединява задграничните активи на групата. Същевременно беше подчертано, че сделката не обхваща проектите в Казахстан и не е ексклузивна, което означава, че разговорите с други потенциални купувачи продължават.

„Лукойл“ и „Роснефт“ бяха включени в американския санкционен списък през октомври 2025 г. заради липсата на напредък в мирните преговори между Русия и Украйна. От Кремъл отказаха да коментират факта, че потенциалният купувач на чуждестранните активи е американска компания, като говорителят Дмитрий Песков заяви, че санкциите се считат за незаконни и че за Русия е от значение интересите на руските компании да бъдат защитени. Междувременно САЩ вече блокираха две предишни сделки, а „Карлайл“, базирана във Вашингтон, управлява активи за 474 млрд. долара, част от които са в секторите на петрола, газа, възобновяемата енергия и инфраструктурата.

