Лотариен победител инвестира 10 млн. долара за възстановяване на родния си град след пожари

Към момента на неговата печалба, джакпотът е достигнал рекордните 2,04 милиарда долара

Американецът Едуин Кастро внезапно стана милионер след спечелване на джакпота. Той привлече вниманието с решението си да вложи 10 милиона долара в родния си град в Калифорния, който бе тежко засегнат от горски пожари. Кастро помага за възстановяването чрез ново жилищно строителство и изграждане на свой бъдещ семеен дом.

Снимка: Getty Images/iStock

По време на пожара бяха унищожени около 9000 сгради, включително характерни къщи, които са отличителна черта на района. Въпреки че са минали девет месеца, процесът по възстановяване е почти спрял. Много от жителите са предпочели да продадат имотите си и да се изселят, вместо да започнат отначало. В този контекст WSJ посочва, че Кастро се е заел активно с възстановяването, придобивайки жилищни терени в засегнатите квартали, предава Chosun.

Роден и израснал в Алтадена, Кастро се превръща в местна знаменитост след неочаквания си успех през ноември 2022 г., когато закупува печеливш билет за Powerball от бензиностанция в квартала. В играта трябва да се познаят пет числа между 1 и 69, както и едно допълнително между 1 и 26. Уцелването и на шестте носи джакпота, който има вероятност от 1 към 292,2 милиона.

Към момента на неговата печалба, джакпотът е достигнал рекордните 2,04 милиарда долара, като Кастро получи 768 милиона долара като еднократна парична сума. Макар инвестицията му в Алтадена да е малка в сравнение с общите му средства, той подчертава, че тя не е чисто дарителска. „Не се очаква огромна печалба, но не строя и просто за да подарявам имоти. При завършване на проекта, стойността на района ще се покачи,“ казва той. Кастро допълва, че планира също да изгради дом за своето бъдещо семейство в този район.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN