Свят Лотариен победител инвестира 10 млн. долара за възстановяване на родния си град след пожари

Лотариен победител инвестира 10 млн. долара за възстановяване на родния си град след пожари

bTV Бизнес екип

Към момента на неговата печалба, джакпотът е достигнал рекордните 2,04 милиарда долара

Американецът Едуин Кастро внезапно стана милионер след спечелване на джакпота. Той привлече вниманието с решението си да вложи 10 милиона долара в родния си град в Калифорния, който бе тежко засегнат от горски пожари. Кастро помага за възстановяването чрез ново жилищно строителство и изграждане на свой бъдещ семеен дом.

Снимка: Getty Images/iStock

По време на пожара бяха унищожени около 9000 сгради, включително характерни къщи, които са отличителна черта на района. Въпреки че са минали девет месеца, процесът по възстановяване е почти спрял. Много от жителите са предпочели да продадат имотите си и да се изселят, вместо да започнат отначало. В този контекст WSJ посочва, че Кастро се е заел активно с възстановяването, придобивайки жилищни терени в засегнатите квартали, предава Chosun. 

Жена печели 150 хил. долара от лотарията, след като генерира числа с ChatGPT

Роден и израснал в Алтадена, Кастро се превръща в местна знаменитост след неочаквания си успех през ноември 2022 г., когато закупува печеливш билет за Powerball от бензиностанция в квартала. В играта трябва да се познаят пет числа между 1 и 69, както и едно допълнително между 1 и 26. Уцелването и на шестте носи джакпота, който има вероятност от 1 към 292,2 милиона.

Към момента на неговата печалба, джакпотът е достигнал рекордните 2,04 милиарда долара, като Кастро получи 768 милиона долара като еднократна парична сума. Макар инвестицията му в Алтадена да е малка в сравнение с общите му средства, той подчертава, че тя не е чисто дарителска. Не се очаква огромна печалба, но не строя и просто за да подарявам имоти. При завършване на проекта, стойността на района ще се покачи,“ казва той. Кастро допълва, че планира също да изгради дом за своето бъдещо семейство в този район.

