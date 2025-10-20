Цената на обедната почивка расте: Все повече служители пропускат обяд, за да пестят

Колко харчат българите на седмица за обяд?

Инфлацията вече не повишава само цените на наемите и хранителните стоки, тя засяга и обедната почивка. Нови данни на ezCater показват, че в САЩ служителите харчат над 108 долара седмично за работни обяди, рязко нагоре спрямо 88 долара година по-рано. С покачването на разходите нараства и броят на работещите, които признават, че пропускат храненето изцяло, за да спестят пари.

Пропускането на обяда удря продуктивността

Снимка: iStock

Растящите разходи карат все повече служители, предимно милениали и представители на поколението Z, изцяло да прескачат обяда, което намалява продуктивността и увеличава стреса. Business Insider съобщава, че пропускането на обяда може да навреди на психическото, физическото и социалното здраве на работещите.

Хората са казали: "Гладна мечка хоро не играе", а гладен служител губи своята продуктивност. Данните ни показват, че изгладнелите служители са лоши за бизнеса. 43% се нуждаят от повече време, за да изпълнят задачите си, 38% споделят, че са по-рязки с колегите, а 25% избягват да общуват с тях“, казва Робърт Каскел, вицепрезидент „Човешки ресурси“ в ezCater, относно констатациите от доклада.

Колко харчат българите за обяд?

Според изследване на Food Barometer 2025 показва, че 45% от служителите в България отделят повече от 10 лв. за обяд. Това означава, че на седмица харчат повече от 50 лв. за обяд. В допълнение 40% от служителите биха обядвали с ваучери всеки ден, без да надвишават месечния си лимит, ако се увеличи стойността им.

Предупреждение за компаниите

Снимка: iStock

„Когато най-младите ви служители изпитват вина, че си вземат обедна почивка, това е сериозен сигнал за тревога“, посочва Каскел. „Комбинирайте тази вина със склонността на служителите да пропускат обяда за краткосрочно повишаване на продуктивността и бизнес лидерите вече имат проблем с резултатите и прегарянето.“

Проучване от 2021 г., публикувано в Journal of Pharmaceutical Research International, установява, че редовната едночасова обедна почивка помага за намаляване на отсъствията и за подобряване на удовлетворението и нагласите на работещите към труда им.

„Hardcore“ ерата и цената на един пропуснат обяд

В ерата на „hardcore“ работата пропускането на обяда може да изглежда като победа за ефективността, но екип, който „работи на празен стомах“, не може да остане продуктивен дълго. Ако обядът се е превърнал в лукс, това е лукс, който съвременното работно място не може да си позволи да загуби.

