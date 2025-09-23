Жена печели 150 хил. долара от лотарията, след като генерира числа с ChatGPT

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Жена от Вирджиния печели 150 хиляди долара от лотарията, след като се довери на ChatGPT за избора на числата си. Кари Едуардс, вдовица и баба от Мидлотиан, улучи четири от петте основни числа, както и Powerball числото в тегленето на Virginia Powerball на 8 септември, пише Newsweek.
След като решава да пробва късмета си онлайн за първи път, Едуардс се обръща към ChatGPT с молба да ѝ предложи числа. Тя избира да доплати още един долар за Power Play опцията, което по-късно утроява нейната награда. Обяснявайки как е използвала изкуствения интелект, тя споделя, че не знаела как да избере числата и тогава получила вдъхновение да попита ChatGPT.
„Ей, чат… ChatGPT, говори ми, говори ми за тези 1,7 милиарда долара и имаш ли числа за мен?’“, това е казала Едуардс на изкуствения интелект, за да и генерира числата. Отговорът от чатбота бил: „Кари, знаеш, че всичко е въпрос на късмет, нали?“ Въпреки това, той ѝ предложил числа, които тя използвала в играта.
Два дни по-късно, докато била на среща, Едуардс получила съобщение, което първоначално помислила за измама. От лотиарията казват, че тя трябва да вземе печалбите си от тях, но тя веднага го помисля за фалшиво. Когато се прибира, влязи в акаунта си и там пише, че съм спечелила 50 000 долара, умножено по 3.
Наградата ѝ беше връчена от изпълнителния директор на лотарията във Вирджиния, Халид Джоунс. Едуардс веднага дари цялата спечелена сума на три каузи - Асоциацията за фронтотемпорална дегенерация (в памет на покойния ѝ съпруг пожарникар), Shalom Farms (в подкрепа на борбата с хранителната несигурност) и Обществото за подпомагане на военнослужещи и техните семейства. „Знаех, че трябва да дам всичко – почувствах се благословена и исках тази благословия да достигне и до други“, каза тя. Според Едуардс, избраните каузи символизират изцеление, служба и общност.
