Любимата марка на сърбите затваря 60 магазина

Около 60 магазина по света скоро ще затворят врати, а присъствието на марката на пазара ще остане само чрез онлайн продажби и няколко магазина Weekday, съобщава сръбската медия B92.

Това е една от редицата промени, засягащи H&M, която е принудена постоянно да прави иновации под натиска на онлайн магазините. Модната индустрия е особено засегната от разрастването на електронната търговия, която позволява бързо актуализиране на каталозите, често на по-ниски цени.

Потребителите с ограничен бюджет са все по-склонни да жертват качеството на дрехите (и дори етичните стандарти), за да спестят пари и да са в крак с най-новите тенденции. Дори добре позиционираните марки срещат трудности да са в крак с най-новите тенденции и трябва да преосмислят стратегията си.

H&M затваря тези магазини

В момента Monki има около 60 магазина в 15 страни, включително Франция, Белгия, Холандия, Германия, Испания и Великобритания. Повечето ще бъдат затворени, като само малък брой ще бъдат обединени с веригата Weekday.

Weekday, която има около петдесет магазина на 14 пазара, се сля с Cheap Monday в края на 2024 г., част от голяма рационализация в компанията.

От известно време H&M реорганизира портфолиото си, което включва марки като Cos, Weekday, Cheap Monday, Monki, H&M Home & Other Stories и Aket, за да се съобрази по-добре с потребителското търсене.

Според изявлението на компанията, целта е да се предложи по-широк избор от марки на по-млада аудитория, като същевременно се затворят магазини, които се считат за излишни.

Още през 2017 г. H&M започна да изпитва първите трудности, най-вече поради забавяния в доставките в сравнение с по-бързите онлайн поръчки.

В модния сектор актуализираният каталог е от решаващо значение, особено за марките в ценовия диапазон на H&M. Въпреки че вече не е толкова евтин, колкото беше в началото, H&M се позиционира като достъпна марка, но не успява да предложи добавена стойност или да обнови колекциите си достатъчно бързо.

