Летището в Атина е засегнато от закъснения - ето защо

Закъсненията ще са между 20 минути и 2–3 часа за всеки полет

Пътуващите до или от Международното летище в Атина почти сигурно ще се сблъскат със закъснения, тъй като въздушните контролери ограничиха броя на полетите, които управляват на час, съобщи Euronews.

На 26 септември въздушните контролери на летището обявиха, че ще ограничат излитанията и кацанията поради голямото натоварване. Те заявиха, че вече ще обработват по 28 пристигащи полета на час, спрямо пиковите 36 през летния сезон. На практика това означава закъснения между 20 минути и 2–3 часа за всеки полет.

На 26 септември авиокомпанията Aegean Airlines съобщи, че решението е намалило капацитета за кацания с около 25%, причинявайки закъснения сутрин от 30 до 40 минути, които се увеличават с напредването на деня, предаде БГНЕС. През това лято летището в Атина беше критикувано от главния изпълнителен директор на Ryanair, Майкъл О’Лиъри, заради закъснения и остарели системи.

Решението на въздушните контролери предизвика напрежение между синдиката на работниците и правителството, като министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция заяви, че заплатите на контролерите вече са високи.

Синдикатът нарече мярката „дезориентираща тактика в момент, когато разходите за нашите заплати са на 33-то място от 38 страни“.

Министърът на транспорта и инфраструктурата Кристос Димас подчерта, че закъсненията са още по-сериозни на други европейски летища и добави, че се прилага план за действие с 364 точки и 7 стълба в сътрудничество с Европейската комисия, с редовни отчети за напредъка на всеки шест седмици.

Един от стълбовете се отнася до трансформацията на Гръцката авиационна администрация (CAA) в юридическо лице по публично право, за да ѝ се предостави по-голяма административна автономия.

