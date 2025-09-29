Дубровник налага строги мерки срещу свръхтуризма - ето какви са те

Cъотношението между туристи и местни стига до 27:1

Дубровник е един от най-посещаваните туристически градове в Европа за 2025 година. Градът започва да страда от свръхтуризъм и местната власт предприема строги мерки, за да ограничи туристическия поток. Кметът Мато Франкович започна да ограничава броя на посетителите, като отказва част от круизните кораби. Целта е да се превърне Дубровник в място, където не само туристите, но и местните могат да живеят спокойно, предава BBC.

Снимка: Getty Images / iStock

Още през 2018 г. британският "Телеграф" обяви, че "туризмът уби Дубровник", а ЮНЕСКО предупреди две години по-рано, че градът може да бъде изваден от списъка със световното наследство, ако не управлява по-добре туристическия натиск. Известен като "Перлата на Адриатика", градът привлича не само круизни кораби и евтини полети, но и фенове на „Игра на тронове“, където служи като сцена на Кралски чертог. Популярността обаче има цена – съотношението между туристи и местни стига до 27:1, което го нарежда сред най-пренаселените туристически дестинации в Европа.

Снимка: Getty Images / iStock

Франкович поема поста си през 2017 г. и започва да прилага стратегии за контролиране на наплива. Вече е въведено ограничение от два круизни кораба дневно (при осем в миналото), а времето за престой е фиксирано на минимум осем часа, за да се насърчи по-дългото и по-смислено посещение. Също така, с помощта на камери за видеонаблюдение и системата "Dubrovnik Pass", градът събира данни за поведението на туристите, за да управлява трафика по-ефективно. Най-съществената мярка е определянето на максимален брой хора, които могат да се намират едновременно в стария град – 11 200 души.

Системата ще бъде надградена с въвеждането на задължителна онлайн резервация за посещение на градските стени и музеи, използвайки "светофарна" схема за натовареността. Наред с това, се предвиждат услуги за пренос на багаж, за да се намали шумът от куфарите, както и нови ограничения върху краткосрочните наеми – с цел да се върнат жителите в стария град. Дубровник дори купува сгради, които отдава под наем на млади семейства, и открива училище в историческа сграда, за да вдъхне нов живот на изоставените квартали. Всичко това цели да се преодолее усещането, че градът се е превърнал в "тематичен парк".

Кметът иска мерките да влязат в сила възможно най-скоро и да се постигне търсеният баланс между туристи и местни. Към момента новите системи за предварително резервиране и следене на броя туристи се разработват.

