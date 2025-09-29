От борсата до магазина: Сиренето поскъпна със 100% за година

Само за последните четири месеца сиренето е поскъпнало с 5%

Сиренето се нарежда сред основните храни с най-значително увеличение на цените през последната година. За четири месеца насам цената му на едро е нараснала с около 5%, а цената от борсата до магазинната мрежа се е покачила със 100%. Това показват данни на Комисията по стоковите борси и тържищата, цитирани от БНТ.

Преди публикуването на официалния доклад, екип на БНТ направи собствена проверка, която потвърждава тенденцият - само за последните четири месеца сиренето, което е постоянен елемент на българската трапеза, е поскъпнало с нови 5%. През май тази година килограм сирене на борсата се е продавал за 11,40 лв., а към момента вече надвишава 12 лв. В търговската мрежа цените варират от 20 до 30 лв. за килограм, като при определени видове и марки стойността може да бъде още по-висока.

Ценовият парадокс става особено очевиден при проследяване на цялата производствено-търговска верига. При овчето сирене например, суровото мляко се изкупува от фермите на цена между 2,30 и 2,50 лв. за литър. В мандрите от него се произвежда сирене, което се изнася на цена между 16 и 20 лв. за килограм. В магазините обаче крайната цена за потребителя достига между 30 и 36 лв. за килограм.

Според Владислав Михайлов от Националната асоциация на млекопреработвателите, основната причина за високите крайни цени се крие в това, че малък брой силни търговски вериги, без сериозна конкуренция помежду си, си позволяват да налагат необосновано високи надценки. Тези надценки понякога достигат до 100%, като печалбата остава изцяло за търговците. От своя страна, някои от търговските вериги отвърнаха, че оперират изцяло прозрачно, плащат всички осигуровки и са сред най-големите данъкоплатци в страната. Според техни данни, печалбата им е между 3 и 4%, докато производителите реализират около 16%, предават за БНТ.

Увеличението буди сериозни съмнения за наличие на спекулативни практики, според КНСБ и браншовата асоциация на млекопреработвателите. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече извършва пазарен анализ. Пълните причини за големите ценови разлики между едро и дребно предстои да бъдат изяснени в резултатите от текущото разследване. От комисията информират, че продължават да събират документация от участниците в пазара, а междинните изводи до момента разкриват сериозни проблеми в сектора на млечните продукти, включително във връзка с производствените разходи и търговските надценки.

