Свят Курсът на еврото и долара

Курсът на еврото и долара

Свят

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото спрямо долара остава почти без промяна в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната валута се разменя за 1,1864 долара към 09:20 часа българско време, или с 0,09 на сто под равнището при затварянето на търговията в петък.

Спрямо японската йена еврото поскъпва с 0,2 на сто до 181,20 йени за евро, а спрямо швейцарския франк - с 0,01 на сто до 0,9120 франка за едно евро. Единната европейска валута поскъпва леко и спрямо британската лира – с 0,02 на сто до 0,8698 евро.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1862 долара за едно евро. 

